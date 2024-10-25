Дни культуры Кыргызстана в Минске: в программе – выставки и кинофестивали

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске впервые проходят Дни культуры Кыргызстана . В программе – выставки и кинофестивали. Открыла культурную неделю картина, которую планируют номинировать на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Фильм «Рай под ногами матери» инклюзивный и философский. Показ драмы уже с успехом прошел в Казахстане и Узбекистане, а в России лента стала самым кассовым проектом в истории современного ограниченного проката.

«Это одно из завоеваний наших молодых кинематографистов. Сейчас наши кинематографисты очень хорошо, смело выходят на мировой уровень. И я не удивляюсь, что мы можем быть обладателями «Оскара», – рассказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Беларуси Лидия Иманалиева.

В афише белорусских кинотеатров – пять кыргызских фильмов. Все показы бесплатные.

«Можно сказать, что сейчас начался процесс именно ренессанса кыргызского чуда в кинематографе. Эти фильмы философские. Они отражают сегодняшнюю драму. Это философский взгляд не только режиссеров и сценаристов, но и отражение состояния нашего общества, переоценка культурных ценностей», – рассказал директор Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Улан Адамалиев.

Культурный обмен продолжился на выставке в Национальном музее. Здесь представлены работы лучших художников Кыргызстана, и одна из них останется в Беларуси – в подарок.

В этом году жительнице Иссык-Кульской области посмертно присвоено звание «Героя труда Кыргызстана».

«Без прошлого не может быть будущего. Моя картина зовет к доброте, к миру, потому что дети не должны страдать, дети должны жить счастливо», – подчеркнул народный художник Кыргызстана Талаай Усубалиев.

Всего на экспозиции представлено около 30 картин. Современный колорит Кыргызстана передан через пейзажи, натюрморты, абстрактные композиции.

«Если сравнить чисто славянскую живопись или белорусскую живопись с кыргызской, то у нас цвета другие. По нашим характерам и нашим героическим положениям мы можем передать яркий цвет, который используем, не боясь», – отметил художник, живописец, член Союза художников Кыргызской Республики Калыс Кубанычбоков.

Дни культуры – это площадка не только для обмена традициями. Двусторонним отношениям Беларуси и Кыргызстана более 30 лет.

«Мы сотрудничаем не только по направлению культуры, но и в социальной сфере, и в сфере образования. Мы видим, что уровень подготовки специалистов вузов Беларуси достаточно высокий. И ежегодно наши студенты имеют определенную квоту и поступают в белорусские учебные заведения», – заявил чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Беларуси Эрбол Султанбаев.

Наиболее активными направлениями в сотрудничестве двух стран традиционно считаются промышленность и сельское хозяйство.