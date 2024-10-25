|
Триллер на фоне средневековых декораций: в Мариинке показали оперу «Дикая охота короля Стаха»
25.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Опера идет на белорусском языке с использованием национальных музыкальных инструментов сурмы, жалейки и окарин. Зрителям представили практически триллер на фоне средневековых декораций. По сюжету, юную наследницу большого состояния сводит с ума родной дядя, все происходит в старинном поместье на болотах.
Впервые оперу «Дикая охота короля Стаха» поставили в конце 1980-х. Два года назад ее новую версию показали московскому зрителю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановку привезла труппа Большого театра в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)