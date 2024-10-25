Триллер на фоне средневековых декораций: в Мариинке показали оперу «Дикая охота короля Стаха»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Мариинском театре прошла премьера оперы «Дикая охота короля Стаха». Постановку привезла труппа Большого театра в Минске, сообщает «МИР 24».

Опера идет на белорусском языке с использованием национальных музыкальных инструментов сурмы, жалейки и окарин. Зрителям представили практически триллер на фоне средневековых декораций. По сюжету, юную наследницу большого состояния сводит с ума родной дядя, все происходит в старинном поместье на болотах.

«Это одна из таких ролей, лично моя. Этот персонаж нехороший, злодей. У теноров, на самом деле, таких персонажей не слишком много, они обычно у баритонов и басов. На моей практике я пел только Пинкертона из тех, кто такой прямо злодей. Но это совершенно другой типаж. Это человек, который и затеял охоту для того, чтобы затравить свою падчерицу», – заявил солист Большого театра Беларуси Дмитрий Шабетя.

Впервые оперу «Дикая охота короля Стаха» поставили в конце 1980-х. Два года назад ее новую версию показали московскому зрителю.