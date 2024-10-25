Лукашенко: Служба безопасности президента Беларуси – важное и надежное звено в системе национальной безопасности

Во Дворце Независимости они были в качестве гостей, а не на боевом дежурстве. Служба безопасности появилась три десятка лет назад. Времена тогда были тяжелые, напомнил президент, и нужны были сильные и ответственные люди. В состав попали лучшие из лучших, и эта практика сохраняется до сих пор.
«Вы очень важное, надежное звено в системе национальной безопасности. Немногие рискнут выбрать такой профессиональный путь, где нужно быть постоянно в готовности. Любой из вас в случае чрезвычайных обстоятельств закроет собой. Не только охраняемое лицо, но и мирных граждан, женщин, стариков, детей, в конце концов свою страну. Это и есть наивысшая духовно-нравственная миссия настоящего защитника», – заявил Александр Лукашенко.
Служба безопасности оснащена самой современной техникой. Но главной ценностью Александр Лукашенко назвал сам коллектив. Президент поблагодарил офицеров за службу и обратился с напутствием.
«Вы должны быть резервом для любых отраслей, не только военных. И продолжаете служить стране и народу даже после увольнения в запас. Прекрасно зарекомендовали себя на ответственных государственных должностях, в том числе высоких. Мне кажется, нет такой работы, с которой не справился бы наш сотрудник, бывший или действующий. Правда, говорят, бывших же не бывает. Я всем вам за это благодарен. Как президент и как человек», – отметил белорусский лидер.