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Работа без права на ошибку: Александр Лукашенко поздравил сотрудников Службы безопасности с юбилеем
25.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Службе безопасности президента Беларуси исполняется 30 лет.
Наградили и президента. Александру Лукашенко вручили юбилейную медаль «30-летие службы безопасности».
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Президент вручил государственные награды, подчеркнув, что данная служба – важное и надежное звено в системе безопасности страны.
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