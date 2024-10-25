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Работа без права на ошибку: Александр Лукашенко поздравил сотрудников Службы безопасности с юбилеем

25.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работа без права на ошибку: Александр Лукашенко поздравил сотрудников Службы безопасности с юбилеем
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Службе безопасности президента Беларуси исполняется 30 лет. Александр Лукашенко поздравил сотрудников с юбилеем и вручил государственные награды, подчеркнув, что их служба – это важное и надежное звено в системе безопасности страны.

«Недаром ваш девиз – «Служба без права на ошибку». Да, ваши успехи чаще всего так и остаются под грифом «секретно». Вы должны быть эффективны и невидимы. Не многие рискнут выбрать такой профессиональный путь, где нужно быть постоянно в готовности. Любой из вас в случае чрезвычайных обстоятельств закроет собой, не только охраняемое лицо, но и мирных граждан, женщин, стариков, детей, свою страну. Это и есть наивысшая духовно-нравственная миссия настоящего защитника», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Наградили и президента. Александру Лукашенко вручили юбилейную медаль «30-летие службы безопасности».



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Президент вручил государственные награды, подчеркнув, что данная служба – важное и надежное звено в системе безопасности страны.
 
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