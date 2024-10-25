Работа без права на ошибку: Александр Лукашенко поздравил сотрудников Службы безопасности с юбилеем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Службе безопасности президента Беларуси исполняется 30 лет. Александр Лукашенко поздравил сотрудников с юбилеем и вручил государственные награды, подчеркнув, что их служба – это важное и надежное звено в системе безопасности страны.

«Недаром ваш девиз – «Служба без права на ошибку». Да, ваши успехи чаще всего так и остаются под грифом «секретно». Вы должны быть эффективны и невидимы. Не многие рискнут выбрать такой профессиональный путь, где нужно быть постоянно в готовности. Любой из вас в случае чрезвычайных обстоятельств закроет собой, не только охраняемое лицо, но и мирных граждан, женщин, стариков, детей, свою страну. Это и есть наивысшая духовно-нравственная миссия настоящего защитника», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.