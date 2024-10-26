Международный конгресс «Библиотека как феномен культуры» в Минске: на выставке показали редкие документы XIX века

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске : на выставке показали редкие документы XIX века" height="100%" width="670">

Редкие исторические документы XIX века о воссоединении белорусских униатов с православной церковью представили в Минске. Первыми посетили выставку участники международного конгресса «Библиотека как феномен культуры», передает корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

«Здесь прижизненные издания слов и поучений митрополита, в том числе с дарственной надписью одному из белорусских монастырей. Или вариант его записки, обращенной к синоду 1859 года», – показала заведующая научно-исследовательским отделом книговедения Национальной библиотеки Мария Шопина.

Экспонаты выставки – ценные исторические документы и воспоминания участников Полоцкого церковного собора в 1839 году. На нем было принято решение о воссоединении белорусских униатов, то есть католиков, с православной церковью.

«Это, во-первых, достаточно точный исторический источник. Во-вторых, это возможность проиллюстрировать практически любое историческое событие. Это достаточно яркая демонстрация взаимодействия церкви и государства», – отметила Мария Шопина.

Конгресс в Национальной библиотеке собрал представителей из 15 стран. Руководители архивов и библиотек обсудили международное сотрудничество в сфере культуры, науки и образования. Белорусский опыт интересен зарубежным коллегам.

«Гвинея, Мали, Того. Казалось бы, на каком расстоянии находятся эти страны от нас. Но делегации государств прибыли сюда, чтобы обсудить вопросы, касающиеся дальнейшего развития библиотечного дела, подготовки специалистов. Это объединение вырабатывает стратегические подходы работы на перспективу», – заявил министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич.

«Международный опыт нам интересен, потому что мы приграничное государство. Наша страна-сосед – это Китай, поэтому нам интересно узнать, как работает Национальная библиотека Беларуси с другими станами, помимо обмена опытом», – поделилась заместитель директора Амурской областной научной библиотеки им. Муравьева-Амурского Татьяна Лобовкина.

Национальная библиотека Беларуси – это современный социально-культурный центр, его фонды хранят более 15 миллионов книг. Читателями Национальной библиотеки Беларуси значатся больше 200 тысяч человек.