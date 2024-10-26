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Международный конгресс «Библиотека как феномен культуры» в Минске: на выставке показали редкие документы XIX века
26.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске: на выставке показали редкие документы XIX века" height="100%" width="670">
Редкие исторические документы XIX века о воссоединении белорусских униатов с православной церковью представили в Минске. Первыми посетили выставку участники международного конгресса «Библиотека как феномен культуры», передает корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.
Экспонаты выставки – ценные исторические документы и воспоминания участников Полоцкого церковного собора в 1839 году. На нем было принято решение о воссоединении белорусских униатов, то есть католиков, с православной церковью.
Конгресс в Национальной
Национальная библиотека Беларуси – это современный социально-культурный центр, его фонды хранят более 15 миллионов книг. Читателями Национальной библиотеки Беларуси значатся больше 200 тысяч человек.
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Международный конгресс «Библиотека как феномен культуры» в Минске: на выставке показали редкие документы XIX века
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