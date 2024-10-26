«Когда долгов накопилось на $ 170 тысяч, от стресса я неделю не мог встать с кровати». Как белорус запутался в налогах, потерял деньги, но не сдался и теперь строит прокатный бизнес

Источник материала: ProBusiness



Кирилл Молодой.

Часто кажется, что свой бизнес — ключ к росту доходов в геометрической прогрессии. И мало кто думает, что за красивой жизнью скрывается огромная ответственность и постоянное преодоление. История предпринимателя Кирилла Молодого — наглядный тому пример. Парень раз за разом пробовал себя в разных сферах, открывал новые проекты, совершал ошибки, но продолжал идти до последнего, пока, наконец, не нащупал условную стабильность и перспективу роста в прокате машин. Читайте о том, как устроен прокатный бизнес в Беларуси и сколько на этом можно заработать. Владелец YCAR.BY поделился своими неудачами, а также инсайтами после них.

«Я долго искал себя»

— Мой путь в бизнесе начался с хаотичных попыток понять, чем я хочу заниматься в жизни. Я отучился на сварщика в техникуме, пошел в армию, а после службы так и не нашел своего места. Пробовал себя в разных направлениях: от охранника в Евроопте до дропшиппинга на Aliexpress в Москве через группу Вконтакте. Заработок оставался небольшим из-за малого числа заказов, дело особо не продвинулось.





Позже попробовал заняться спортивным питанием и нашел производителя в Санкт-Петербурге, который предложил стать его дистрибьютором. Я привлек инвестора, чтобы закупить товар и привезти в Беларусь, но один из партнеров нас «кинул»: взял продукцию на реализацию и просто исчез. Мы потеряли весь вложенный капитал. Это был ещё один болезненный удар — не только потеря денег, но и моральное разочарование в людях.

Нащупать реальные перспективы получилось, когда я обратил внимание на рынок такси. Идея была простой: создается компания с парком машин и водителями, а потом как оператор подключаются к платформе «Яндекс. Такси» для получения заказов. Изначально мы хотели сформировать свой парк из 10 автомобилей и нашли инвестора с чеком на $ 100 тысяч, но в последний момент он отказался от сделки. Это могло снова выбить из колеи, но мы решели оставаться в игре и идти другим путем — брать машины в аренду у частных владельцев. Чуть хуже по марже, но все равно прибыльно.





В первый месяц удалось подключить примерно 50 автомобилей. Комиссия с каждого водителя составляла 18%, и поначалу казалось, что это неплохой заработок. Но реальность была суровее: мы неправильно рассчитали налоги. Из-за того, что Яндекс выплачивал деньги из-за границы, нужно было платить НДС в 20%. Мы не учли этого при расчете и ушли в минус. Пришлось срочно занимать деньги, чтобы покрыть налоги.

«Клиенты попадали в аварии, бросали машины или просто не возвращали их вовремя»

Из-за налогового форс-мажора смена направления в сторону проката стала логичным шагом. Бизнес-модель осталась прежней: мы искали владельцев машин, которые готовы сдавать их в аренду, и зарабатывали на комиссии. Привлечением клиентов теперь занимались самостоятельно через сайт и социальные сети. Это могли быть абсолютно разные люди: кому-то нужно арендовать машину для поездки на дачу, а кто-то брал транспорт на целый месяц. Особенную популярность получили машины бизнес-класса — среди туристов. Например, у нас был постоянный клиент — турок, который приезжал на месяц в Минск и брал несколько машин, чтобы кататься по городу с девушками.





В нашем бизнесе лето — золотый период с точки зрения спроса. Если в остальные поры года наш парк из 30 машин занят в среднем на треть, то в летнее время загрузка приближается к 100%, а финансовые обороты увеличиваются на 20−40%. В среднем аренда обходится клиентам в 20−100 $ / день в зависимости от класса машины, но самый дорогой вариант — Maybach за $ 600 в сутки.

Финансово прокат автомобилей более стабилен, чем работа с такси. Как и раньше, мы зарабатываем на комиссиях: в среднем около 30% от стоимости аренды. За месяц один автомобиль может принести от $ 200 до 500 чистой прибыли, в зависимости от спроса и сезона. Средняя маржинальность бизнеса составляет около 30%.

Конечно, прокат — это не только про прибыль, но и про риски. У нас были проблемы с клиентами, которые попадали в аварии, бросали машины или просто не возвращали их вовремя. Один из самых неприятных случаев произошел в Полоцке. Клиент въехал в бордюр, бросил машину и просто исчез. Мы не могли найти его ни через родственников, ни через милицию. В итоге мне вместе с командой пришлось ночью ехать в Полоцк по трекеру, чтобы забрать машину. Она была повреждена, и ремонт обошелся в крупную сумму.





А еще дважды машины попадали в серьезные аварии и больше не подлежали восстановлению. Ущерб был серьезный, но, к счастью, никто не пострадал. Страховка покрыла часть убытков, но с КАСКО возникали сложности — первый раз нам выплатили только половину от стоимости машины, а во второй — перечислили компенсацию с сильной задержкой. Очень часто происходят мелкие ДТП, но обычно, если клиент виноват, он добровольно покрывает убытки. Хотя однажды подобный вопрос пришлось решать через суд.

Самый запоминающийся инцидент произошел, когда один из клиентов арендовал машину на 10 дней и исчез. Мы начали искать его через другие прокатные компании, выяснили, что он уже был замечен в подобных схемах. Милиция не принимала заявление, потому что договор аренды не закончился. Позже оказалось, что машина была продана в Минске по поддельным документам. Нам удалось вернуть её через милицию, но это стоило больших усилий, так как покупатель отказывался возвращать авто.

«Вместо резкого роста доходов проекты начали приносить убытки»

Несмотря на устоявшуюся бизнес-модель и стабильные доходы, долги, которые я накопил из-за налоговых недоразумений и неудачных бизнес-решений, оставались большой проблемой. Они точно сделали меня сильнее, но прорываться было невероятно трудно. Все пошло не по плану, когда помимо проката я начал экспериментировать с масштабированием других бизнесов.



Казалось, что возможностей масса, и чем больше обороты, тем выше шансы заработать большие деньги. Но это не так. Тогда у меня была доля в четырех бизнесах: двух покерных клубах, магазине одежды и оптовом поставщике парогенераторов. Мы с партнерами видели большую перспективу в продаже одежды, поэтому взяли средства из оборота во всех проектах и открыли еще два магазина. Но вместо резкого роста доходов они начали приносить убытки — товар не продавался так, как я ожидал, расходы на аренду и сотрудников росли. Одновременно наше решение достать средства из других проектов спровоцировало убытки во всем бизнес-портфеле. Я понимал, что нужно закрывать проекты, но уже было поздно: долги накопились, и я оказался в ловушке, где каждый день приносил новые проблемы.

Когда общая сумма долга приблизилась к $ 170 тысячам (это кредиты, лизинги, займы), я понял, что полностью потерял контроль над ситуацией. Помню, как неделю просто не мог встать с кровати. У меня был настоящий нервный срыв. Я лежал и не понимал, как справиться с ситуацией. Звонки от партнеров и кредиторов не прекращались, арендодатели требовали оплату, налоговые органы присылали письма — и это давило каждый день. Было ощущение полной беспомощности. Мои планы, амбиции и идеи обрушились под тяжестью того, что я слишком сильно хотел всего и сразу. Внутри все горело, и я не мог думать ни о чем, кроме того, как закрыть эти дыры.





Самое сложное — признать, что ты проиграл. Признаться самому себе и другим, что идеи не сработали. Это было больно. От досады я начал открыто говорить о неудачах в соцсетях, рассказывать, как потерял деньги, как мои проекты рушатся, как я не справляюсь… Это был поворотный момент. Когда я начал делиться этим открыто, мне стало легче. Я принял факт, что проигрыши — часть пути. Это словно сняло груз с плеч. Я уже больше не мог оставаться в депрессии. Снова начал собирать себя по кусочкам, и через неделю понял: все, хватит — пора двигаться дальше.

«Теперь я знаю, что бизнес — это не только о росте и успехе»

Восстановление заняло время. Пришлось пойти на жесткие меры: закрыть все проекты, которые не приносили денег, и сосредоточиться на главном — прокате авто. Заметную часть средств удалось перекрыть активами: мы вернули авто в лизинг, что-то продали, чтобы погасить долги по кредитам, а остальное распределяли солидарно между акционерами. Общая сумма моих личных обязательств сократилась до $ 50 тысяч. Постепенно я начал выбираться из долговой ямы и к настоящему моменту заметно сократил оставшуюся сумму долга. Теперь я знаю, что бизнес — это не только о росте и успехе, это еще и о постоянных потерях и преодолениях. Это самый трудный урок, который я когда-либо получал.

Сейчас моя основная задача — развивать прокатный бизнес и увеличить парк машин. Мы уже разработали мобильное приложение, которое должно облегчить процесс аренды для клиентов. Теперь они смогут бронировать машины онлайн, оплачивать аренду безналично, а машина будет доставлена прямо к их дому. Это конкурентное преимущество отличает нас от обычного каршеринга, где транспорт нужно искать на парковке, что не всегда комфортно, особенно зимой.





Я надеюсь, что в отдаленной перспективе мы сможем выйти на годовой оборот в миллион долларов и решить все финансовые вопросы, которые остаются после предыдущих ошибок. Для этого привлекаем инвестиции и расширяем парк машин. Мы уже продали 10% компании и готовы продать еще до 40% или рассмотреть варианты займа, чтобы получить нужные средства для дальнейшего роста.

Большую коммерческую перспективу я вижу на рынке Дубая. Масштабирование там — наша амбициозная цель. Здесь все по-другому — город богатый, ритм жизни другой, а спрос на аренду автомобилей огромен. Это место, где машины не только средство передвижения, но и показатель статуса. Уровень жизни высокий, и люди готовы тратить большие деньги на роскошные автомобили. Мы уже нашли там крупную прокатную компанию со своим парком автомобилей и заключили с ней договор о сотрудничестве. По сути, работаем как агрегатор, предлагая клиентам бронировать автомобили через наш сайт. Важно отметить, что наши партнеры предоставляют только роскошные машины: от Range Rover до Lamborghini, поэтому цены от 500 $ в сутки.





И хотя наша комиссия ниже, чем в Минске, стоимость аренды очень высокая, поэтому чистая прибыль с одной сделки выше.

Еще один важный момент — это клиентская аудитория. В Дубае большинство клиентов — это иностранцы со всего мира, приезжающие на отдых или по делам. Это создает дополнительные сложности: нужно было обеспечить многоязычную поддержку, чтобы каждый клиент мог получить ответы на свои вопросы. Мы понимаем, что это нужно решать, поэтому планируем запускать полноценную службу поддержки на двух языках — английском и русском.





Сезонность в Дубае тоже сильно отличается. Если в Минске пик спроса на аренду автомобилей приходится на лето, то в Дубае это мертвый сезон из-за сильной жары. Основной поток клиентов начинается ближе к ноябрю и продолжается до конца весны. Учитывая это, мы решили, что летом будем «морозить» активность, а с осени снова активно продвигаться на рынке и тестировать гипотезы, чтобы понять, какие у нас перспективы на этом рынке.