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«Марафон единства» в белорусском Жлобине: экскурсии по предприятиям, уроки памяти, конкурс рисунков
26.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Город металлургов встречает гостей красочными кадрами прямиком из цехов завода-передовика. Здесь производят трубы, катанки, металлокорд для шин любых размеров и видов. И не только. Блогерам и журналистам на выставочной экспозиции есть, где разгуляться и что рассказать подписчикам, зрителям и читателям.
«Марафон единства» Жлобин принимает третьим. В каждом городе программа особая. Творческим коллективам устроили визит в священное место – пустой класс с белыми партами. Комплекс «Детская Хатынь» посвящен маленьким жертвам войны, погибшим в концлагерях. С юными артистами они были одного возраста.
Вне лекционного расписания у учеников городского колледжа появилось новое занятие: в формате игрового интерактива обсудили серьезные темы.
А юные мастера кисти и пера представили свои работы на областном конкурсе. Рассуждали о единстве. В рисунках – национальные и семейные мотивы, подвиги героев страны. У авторов сочинений на эту тему свой ответ.
Масштабная программа «Марафона единства» продолжится и завтра. Гостей ожидают дегустация национальной кухни, квесты и фотовыставки, а вечером – большой концерт.
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В первый день работы акции гостей ожидало знакомство с регионом. Масштабная программа продолжится и завтра.
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