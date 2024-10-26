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«Марафон единства» в белорусском Жлобине: экскурсии по предприятиям, уроки памяти, конкурс рисунков

26.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Марафон единства» в белорусском Жлобине: экскурсии по предприятиям, уроки памяти, конкурс рисунков
 Фото: МТРК «Мир»

«Марафон единства» принимает белорусский город Жлобин. В первый день работы акции гостей ожидало знакомство с регионом. Экскурсии по предприятиям, мемориальным комплексам, а также беседы о важном, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Город металлургов встречает гостей красочными кадрами прямиком из цехов завода-передовика. Здесь производят трубы, катанки, металлокорд для шин любых размеров и видов. И не только. Блогерам и журналистам на выставочной экспозиции есть, где разгуляться и что рассказать подписчикам, зрителям и читателям.

«Я мог бы отсюда вести прямой эфир, но, опять же, хочется на все посмотреть самому, отснять видео, сделать в нем акценты и показать зрителям всю красоту», – рассказал белорусский блогер Игорь Курилович.

«Масштаб захватывающий. Очень интересно посмотреть, что здесь внутри происходит. Благодарим организаторов проекта за такую возможность», – поделилась белорусский блогер Анастасия Боровик.

«Марафон единства» Жлобин принимает третьим. В каждом городе программа особая. Творческим коллективам устроили визит в священное место – пустой класс с белыми партами. Комплекс «Детская Хатынь» посвящен маленьким жертвам войны, погибшим в концлагерях. С юными артистами они были одного возраста.

«Нужно ценить все, что у нас есть. Нужно ценить конфеты, всю еду, близких людей. В то время не было таких возможностей», – сказал участник творческого коллектива Иван Козлов.

«Лучше жить под мирным небом, чтобы у каждого ребенка было счастливое детство, чтобы все было хорошо», – отметила участник творческого коллектива Виктория Никонова.

Вне лекционного расписания у учеников городского колледжа появилось новое занятие: в формате игрового интерактива обсудили серьезные темы.

А юные мастера кисти и пера представили свои работы на областном конкурсе. Рассуждали о единстве. В рисунках – национальные и семейные мотивы, подвиги героев страны. У авторов сочинений на эту тему свой ответ.

«Сразу, почему-то, думалось о семье. У меня очень дружная семья, поэтому это первый пример, который возник у меня в голове. Потом это единство народа, в современной стране или даже в прошлом, во времена Великой Отечественной войны. Это единство, которое наш народ проявил во время COVID-19», – перечислила участник конкурса Ксения Юронина.

Масштабная программа «Марафона единства» продолжится и завтра. Гостей ожидают дегустация национальной кухни, квесты и фотовыставки, а вечером – большой концерт.



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Теги: знакомства
 
 
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В первый день работы акции гостей ожидало знакомство с регионом. Масштабная программа продолжится и завтра.
 
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