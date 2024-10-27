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Лукашенко: Не сомневаюсь, что выборы в Беларуси пройдут хорошо

27.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Не сомневаюсь, что выборы в Беларуси пройдут хорошо
 Фото: МТРК «Мир»

Предстоящие президентские выборы в Беларуси пройдут хорошо. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью на полях саммита БРИКС. Речь шла о давлении Запада во время прошлой кампании четыре года назад.

«Хорошо пройдут. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Да, наверное, ты и сам не сомневаешься, что мы справимся в этой сложной ситуации – разобраться с этими политическими вопросами», – отметил Лукашенко.

Ранее президент заявил, что в Беларуси готовы ответить на любые провокации в предвыборный период. Голосование назначено на 26 января.



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Президент Беларуси прокомментировал тему выборов в интервью на полях саммита БРИКС.
 
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