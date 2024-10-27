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Квесты, фудкорты, арт-объект: чем удивил «Марафон единства» в белорусском Жлобине?
27.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На центральных улицах идут праздничные гуляния с квестами, развернуты фудкорты и развлекательные площадки. На одном из домов в «молодежном квартале» появился арт-объект. Такие муралы будут созданы в 13 городах страны. Именно столько примут участие в акции.
Республиканская акция стартовала 17 сентября, в День народного единства. После Жлобина эстафету праздника примет город Пинск в Брестской области.
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После Жлобина эстафету праздника примет город Пинск в Брестской области. Он станет четвертым городом, куда придет республиканская акция.
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