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Квесты, фудкорты, арт-объект: чем удивил «Марафон единства» в белорусском Жлобине?

27.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Квесты, фудкорты, арт-объект: чем удивил «Марафон единства» в белорусском Жлобине?
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусский «Марафон единства» принял Жлобин – третий город, куда пришла республиканская акция.

На центральных улицах идут праздничные гуляния с квестами, развернуты фудкорты и развлекательные площадки. На одном из домов в «молодежном квартале» появился арт-объект. Такие муралы будут созданы в 13 городах страны. Именно столько примут участие в акции.

«Это, конечно, единство семей, единство страны. От белорусов – только от белорусов – зависит будущее нашей республики. Мы бы хотели, чтобы эта точка напоминала гражданам о важности сохранения ценностей», – заявил первый секретарь центрального комитета белорусского союза молодежи Александр Лукьянов.

Республиканская акция стартовала 17 сентября, в День народного единства. После Жлобина эстафету праздника примет город Пинск в Брестской области.



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После Жлобина эстафету праздника примет город Пинск в Брестской области. Он станет четвертым городом, куда придет республиканская акция.
 
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