Выборы в парламент Узбекистана: в Минске открыт избирательный участок при посольстве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске открыт избирательный участок при посольстве" height="100%" width="670">

Выборы в Узбекистане уже признаны состоявшимися. В стране выбирают депутатов в нижнюю палату парламента и местные органы власти. Проголосовать граждане Узбекистана могут и в Беларуси. В Минске открыт избирательный участок при посольстве, передает корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

В Минске желающие проголосовать пришли к участку еще до его открытия. В списках избирателей более 200 человек. В основном это студенты. Голосуют и те, кто не стоит на консульском учете. Предварительную информацию о выборах уточняли заранее.

«Воспользовалась своими конституционными правами, проголосовала за партию, которую посчитала нужным. И я уверена, что каждый голос для нашей страны имеет важное значение», – отметила представитель Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана в Республике Беларусь Сохиба Гоибназарова.

«Очень люблю свою родину. Нас так учили, что это наш долг участвовать в парламентских выборах, принимать активное участие в политической жизни нашей страны. Считаю долгом каждого гражданина проголосовать, сделать свой выбор за лучшее будущее для своей страны», – поделился гражданин Узбекистана Владислав Коршунков.

Избирательный участок в Минске будет работать до 20:00 по местному времени. Желающим проголосовать нужно иметь при себе паспорт или заменяющий его документ.