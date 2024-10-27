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Выборы в парламент Узбекистана: в Минске открыт избирательный участок при посольстве

27.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выборы в парламент Узбекистана: в <a href=Минске открыт избирательный участок при посольстве" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

Выборы в Узбекистане уже признаны состоявшимися. В стране выбирают депутатов в нижнюю палату парламента и местные органы власти. Проголосовать граждане Узбекистана могут и в Беларуси. В Минске открыт избирательный участок при посольстве, передает корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

В Минске желающие проголосовать пришли к участку еще до его открытия. В списках избирателей более 200 человек. В основном это студенты. Голосуют и те, кто не стоит на консульском учете. Предварительную информацию о выборах уточняли заранее.

«Воспользовалась своими конституционными правами, проголосовала за партию, которую посчитала нужным. И я уверена, что каждый голос для нашей страны имеет важное значение», – отметила представитель Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана в Республике Беларусь Сохиба Гоибназарова.

«Очень люблю свою родину. Нас так учили, что это наш долг участвовать в парламентских выборах, принимать активное участие в политической жизни нашей страны. Считаю долгом каждого гражданина проголосовать, сделать свой выбор за лучшее будущее для своей страны», – поделился гражданин Узбекистана Владислав Коршунков.

Избирательный участок в Минске будет работать до 20:00 по местному времени. Желающим проголосовать нужно иметь при себе паспорт или заменяющий его документ.



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Теги: Минск
 
 
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Желающие проголосовать пришли к участку еще до его открытия. В списках избирателей более 200 человек.
 
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