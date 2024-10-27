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Выборы в парламент Узбекистана: в Минске открыт избирательный участок при посольстве
27.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске открыт избирательный участок при посольстве" height="100%" width="670">
Выборы в Узбекистане уже признаны состоявшимися. В стране выбирают депутатов в нижнюю палату парламента и местные органы власти. Проголосовать граждане Узбекистана могут и в Беларуси. В Минске открыт избирательный участок при посольстве, передает корреспондент «МИР 24» Алина Трус.
В Минске желающие проголосовать пришли к участку еще до его открытия. В списках избирателей более 200 человек. В основном это студенты. Голосуют и те, кто не стоит на консульском учете. Предварительную информацию о выборах уточняли заранее.
Избирательный участок в Минске будет работать до 20:00 по местному времени. Желающим проголосовать нужно иметь при себе паспорт или заменяющий его документ.
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Желающие проголосовать пришли к участку еще до его открытия. В списках избирателей более 200 человек.
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