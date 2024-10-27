ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Производство собственных лекарств наращивают в Беларуси. Как попадают на полки аптек таблетки и растворы?

27.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Производство собственных лекарств наращивают в Беларуси. Как попадают на полки аптек таблетки и растворы?
 Фото: МТРК «Мир»

Доля белорусских лекарств на внутреннем рынке достигла почти 50%. Это один из самых высоких показателей по сравнению с внутренними рынками сопредельных стран. Корреспондент «МИР 24» Полина Бабук побывала на производстве.

На фармацевтическом заводе как на кухне: у каждой таблетки – свой рецепт. Этапы готовки здесь знают наизусть: делают смесь, прессуют ее и упаковывают готовые лекарства.

Так делают препараты от головной боли, жаропонижающие и другие. Сырье и отечественное, и импортное.

«Мощность данного цеха – более пяти миллионов таблеток в сутки, которые мы производим круглосуточно и ежедневно», – сообщил заместитель директора по производству фармацевтического предприятия Андрей Гринкевич.

Таблетки и растворы на полки аптек попадают не сразу. Готовые лекарства проверяют в лабораториях. Смотрят на цвет и размер капсул, изучают, нет ли примесей.

«Во время производства отдел контроля качества собирает промежуточные пробы. После проведения контроля качества непосредственно в лабораториях выдается заключение на производство дальнейшей стадии. После завершения всех стадий, готовая продукция также отбирается, проводится анализ и выписывается сертификат о соответствии», – рассказал заместитель директора по качеству фармацевтического предприятия Владимир Стежка.

В Беларуси уже зарегистрировано более четырех тысяч медицинских препаратов. Из них 1750 выпускают белорусские производители. В стране производят не только обезболивающие и противопростудные таблетки, но и инсулиновые картриджи и лекарства от рака. Специалисты постоянно разрабатывают новинки.

«Ежегодно осваивается не менее 50 новых лекарственных препаратов. Это поручение и задача главы государства, поэтому мы ее ежегодно четко выполняем. За последние пять лет, с 2019 по 2023 год, зарегистрированы 429 новых лекарственных препаратов», – рассказал генеральный директор фармацевтического предприятия Игорь Митрофанов.

Республика продает медпрепараты более чем в 20 государств. Белорусские лекарства есть в аптеках России, Казахстана и других странах Содружества, а также в Латинской Америке.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стране зарегистрировано более четырех тысяч медицинских препаратов. Из них 1750 выпускают белорусские производители.
 
Новости дня
Новости разные
 
Квесты, фудкорты, арт-объект: чем удивил «Марафон единства» в белорусском Жлобине?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2024
Mir24.TV Belarus
27.10.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика