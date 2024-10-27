Производство собственных лекарств наращивают в Беларуси. Как попадают на полки аптек таблетки и растворы?

«Мощность данного цеха – более пяти миллионов таблеток в сутки, которые мы производим круглосуточно и ежедневно», – сообщил заместитель директора по производству фармацевтического предприятия Андрей Гринкевич.

Таблетки и растворы на полки аптек попадают не сразу. Готовые лекарства проверяют в лабораториях. Смотрят на цвет и размер капсул, изучают, нет ли примесей.

«Во время производства отдел контроля качества собирает промежуточные пробы. После проведения контроля качества непосредственно в лабораториях выдается заключение на производство дальнейшей стадии. После завершения всех стадий, готовая продукция также отбирается, проводится анализ и выписывается сертификат о соответствии», – рассказал заместитель директора по качеству фармацевтического предприятия Владимир Стежка.

В Беларуси уже зарегистрировано более четырех тысяч медицинских препаратов. Из них 1750 выпускают белорусские производители. В стране производят не только обезболивающие и противопростудные таблетки, но и инсулиновые картриджи и лекарства от рака. Специалисты постоянно разрабатывают новинки.

«Ежегодно осваивается не менее 50 новых лекарственных препаратов. Это поручение и задача главы государства, поэтому мы ее ежегодно четко выполняем. За последние пять лет, с 2019 по 2023 год, зарегистрированы 429 новых лекарственных препаратов», – рассказал генеральный директор фармацевтического предприятия Игорь Митрофанов.

Республика продает медпрепараты более чем в 20 государств. Белорусские лекарства есть в аптеках России, Казахстана и других странах Содружества, а также в Латинской Америке.