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Производство собственных лекарств наращивают в Беларуси. Как попадают на полки аптек таблетки и растворы?
27.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Доля белорусских лекарств на внутреннем рынке достигла почти 50%. Это один из самых высоких показателей по сравнению с внутренними рынками сопредельных стран. Корреспондент «МИР 24» Полина Бабук побывала на производстве.
На фармацевтическом заводе как на кухне: у каждой таблетки – свой рецепт. Этапы готовки здесь знают наизусть: делают смесь, прессуют ее и упаковывают готовые лекарства.
«Мощность данного цеха – более пяти миллионов таблеток в сутки, которые мы производим круглосуточно и ежедневно», – сообщил заместитель директора по производству фармацевтического предприятия Андрей Гринкевич.
Таблетки и растворы на полки аптек попадают не сразу. Готовые лекарства проверяют в лабораториях. Смотрят на цвет и размер капсул, изучают, нет ли примесей.
В Беларуси уже зарегистрировано более четырех тысяч медицинских препаратов. Из них 1750 выпускают белорусские производители. В стране производят не только обезболивающие и противопростудные таблетки, но и инсулиновые картриджи и лекарства от рака. Специалисты постоянно разрабатывают новинки.
Республика продает медпрепараты более чем в 20 государств. Белорусские лекарства есть в аптеках России, Казахстана и других странах Содружества, а также в Латинской Америке.
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Производство собственных лекарств наращивают в Беларуси. Как попадают на полки аптек таблетки и растворы?
В стране зарегистрировано более четырех тысяч медицинских препаратов. Из них 1750 выпускают белорусские производители.
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