Первый пошел. На выборы. Какой стала Беларусь при Лукашенко?

Сегодня Беларусь – высокотехнологичная страна. Биотехнологическая корпорация перерабатывают зерно до витаминов и аминокислот. Под Минском собирают народный автомобиль. Год назад в Гродненской области запустили второй блок БелАЭС. Президент лично контролировал ход строительства, особенно вопросы безопасности станции. АЭС сможет обеспечить почти половину потребности (40%) республики в электричестве. Суммарная мощность совместного проекта России и Беларуси – 2400 мегаватт, а срок службы – 60 лет.

«Я Путину сказал: «Ты знаешь, станцию ты мне построишь, но мы должны вместе строить и мы должны научиться, насколько это возможно, по максимуму». И надо Путина поблагодарить. Он молодец. Он говорит: «Все, что белорусы могут, берите – делайте». Вместе, говорит, поедем за границу строить, вот какая была большая цель», – рассказал президент Беларуси.

Космической державой Беларусь стала в марте этого года. Полет первого космонавта, вернее космонавтки, Марины Василевской – это тоже инициатива Первого. Так за глаза называют Лукашенко.

Марина Василевская на МКС провела 12 суток . Семь научных экспериментов. Занималась спектральной фото- и видеосъемкой поверхности планеты с помощью белорусского оборудования. Ставила опыты с лактоферином и пробиотиком. Все этапы: от взлета до посадки – под личным контролем президента.

«Моя ответственность в этом. Не дай Бог, что случилось, это вся вина на тебе. Я, конечно, рад, что все нормально случилось. Пересмотрел несколько раз эти кадры в прямом эфире. Я очень доволен, что все закончилось. И сам себе подумал: «Больше в эту игру я играть не буду», – поделился Лукашенко.

Совместные проекты России и Беларуси – это тоже идея Лукашенко, когда вместе с первой присягой он принял незавидное наследство начала 1990-х. Экономики нет, кооперационные связи разрушены. В стране разгул криминала. Одно из первых решений – провести референдум о интеграции с Россией. В декабре 1999-го Лукашенко и Ельцин подписали договор о создании Союзного государства. Итог многолетней работы каждый белорус чувствует на себе. Зарплаты за последние пять лет выросли больше чем наполовину, а ВВП республики только за последний год прибавил 5%. Не последнюю роль в этом сыграло Союзное государство.

«Мы создали и не потеряли наше общее Отечество, на котором волею судеб существует два государства, которые действительно могут быть образцом для выстраивания отношений для любых государств», – подчеркнул Лукашенко.

Сегодня Беларусь входит в число мировых экспортеров молочной и мясной продукции. Более половины продают за рубеж. Масло, сыр, сухое молоко поставляют в 60 стран. Республика – лидер по производству льна, картошки и сахарной свеклы. Но, чтобы к этому прийти, нужно было возродить деревню.

«Лучшей работы нет, чем здесь. Не президентами, не бригадирами какими-то там в городе, не директорами завода. Самая интересная работа здесь. Я могу сравнивать», – отмечал президент Беларуси.