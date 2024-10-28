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Первый пошел. На выборы. Какой стала Беларусь при Лукашенко?
28.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дату президентских выборов объявили в Беларуси. Голосование пройдет 26 января 2025 года, такое решение принял парламент страны. Александр Лукашенко заявил, что обязательно будет участвовать в выборах президента Беларуси.
«Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси», – заявил белорусский лидер.
Как надо для Беларуси, он знает лучше всех. Результаты саммита БРИКС – тому подтверждение. Республика стала партнером организации. Последний шаг перед вступлением в клуб самых быстроразвивающихся экономик мира.
Сегодня Беларусь – высокотехнологичная страна. Биотехнологическая корпорация перерабатывают зерно до витаминов и аминокислот. Под Минском собирают народный автомобиль. Год назад в Гродненской области запустили второй блок БелАЭС. Президент лично контролировал ход строительства, особенно вопросы безопасности станции. АЭС сможет обеспечить почти половину потребности (40%) республики в электричестве. Суммарная мощность совместного проекта России и Беларуси – 2400 мегаватт, а срок службы – 60 лет.
«Я Путину сказал: «Ты знаешь, станцию ты мне построишь, но мы должны вместе строить и мы должны научиться, насколько это возможно, по максимуму». И надо Путина поблагодарить. Он молодец. Он говорит: «Все, что белорусы могут, берите – делайте». Вместе, говорит, поедем за границу строить, вот какая была большая цель», – рассказал президент Беларуси.
Космической державой Беларусь стала в марте этого года. Полет первого космонавта, вернее космонавтки, Марины Василевской – это тоже инициатива Первого. Так за глаза называют Лукашенко.
Совместные проекты России и Беларуси – это тоже идея Лукашенко, когда вместе с первой присягой он принял незавидное наследство начала 1990-х. Экономики нет, кооперационные связи разрушены. В стране разгул криминала. Одно из первых решений – провести референдум о интеграции с Россией. В декабре 1999-го Лукашенко и Ельцин подписали договор о создании Союзного государства. Итог многолетней работы каждый белорус чувствует на себе. Зарплаты за последние пять лет выросли больше чем наполовину, а ВВП республики только за последний год прибавил 5%. Не последнюю роль в этом сыграло Союзное государство.
Сегодня Беларусь входит в число мировых экспортеров молочной и мясной продукции. Более половины продают за рубеж. Масло, сыр, сухое молоко поставляют в 60 стран. Республика – лидер по производству льна, картошки и сахарной свеклы. Но, чтобы к этому прийти, нужно было возродить деревню.
«Лучшей работы нет, чем здесь. Не президентами, не бригадирами какими-то там в городе, не директорами завода. Самая интересная работа здесь. Я могу сравнивать», – отмечал президент Беларуси.
«Из этих неперспективных деревень, из этих хуторов – в крупные деревни, а больше всего – в агрогородок», – говорил Лукашенко.
Говоря на саммите БРИКС в Казани о выборах и об ответственности президента, Александр Лукашенко напомнил события четырехлетней давности, когда западные спецслужбы едва не довели республику до гражданской войны.
А с прошлого года рубежи Беларуси защищают российские ракетные комплексы. Создание ядерного щита республики –это тоже идея Первого.
Регистрировать кандидатов начнут 22 декабря, а уже с 1 января стартует предвыборная агитация.
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Президентских выборы в республике состоятся 26 января 2025 года, такое решение принял парламент страны.
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