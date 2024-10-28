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Первый пошел. На выборы. Какой стала Беларусь при Лукашенко?

28.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый пошел. На выборы. Какой стала Беларусь при Лукашенко?
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Дату президентских выборов объявили в Беларуси. Голосование пройдет 26 января 2025 года, такое решение принял парламент страны. Александр Лукашенко заявил, что обязательно будет участвовать в выборах президента Беларуси.

«Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси», – заявил белорусский лидер.

Как надо для Беларуси, он знает лучше всех. Результаты саммита БРИКС – тому подтверждение. Республика стала партнером организации. Последний шаг перед вступлением в клуб самых быстроразвивающихся экономик мира.

«Как, вопреки санкционному давлению и попыткам цветных революций, сохранять и приумножать человеческий потенциал, обеспечивать высокие социальные стандарты и достойное качество жизни, коммерциализировать инновации и быстро осваивать технологии», – пояснил Лукашенко.

Сегодня Беларусь – высокотехнологичная страна. Биотехнологическая корпорация перерабатывают зерно до витаминов и аминокислот. Под Минском собирают народный автомобиль. Год назад в Гродненской области запустили второй блок БелАЭС. Президент лично контролировал ход строительства, особенно вопросы безопасности станции. АЭС сможет обеспечить почти половину потребности (40%) республики в электричестве. Суммарная мощность совместного проекта России и Беларуси – 2400 мегаватт, а срок службы – 60 лет.

«Я Путину сказал: «Ты знаешь, станцию ты мне построишь, но мы должны вместе строить и мы должны научиться, насколько это возможно, по максимуму». И надо Путина поблагодарить. Он молодец. Он говорит: «Все, что белорусы могут, берите – делайте». Вместе, говорит, поедем за границу строить, вот какая была большая цель», – рассказал президент Беларуси.

Космической державой Беларусь стала в марте этого года. Полет первого космонавта, вернее космонавтки, Марины Василевской – это тоже инициатива Первого. Так за глаза называют Лукашенко.

Марина Василевская на МКС провела 12 суток. Семь научных экспериментов. Занималась спектральной фото- и видеосъемкой поверхности планеты с помощью белорусского оборудования. Ставила опыты с лактоферином и пробиотиком. Все этапы: от взлета до посадки – под личным контролем президента.

«Моя ответственность в этом. Не дай Бог, что случилось, это вся вина на тебе. Я, конечно, рад, что все нормально случилось. Пересмотрел несколько раз эти кадры в прямом эфире. Я очень доволен, что все закончилось. И сам себе подумал: «Больше в эту игру я играть не буду», – поделился Лукашенко.

Совместные проекты России и Беларуси – это тоже идея Лукашенко, когда вместе с первой присягой он принял незавидное наследство начала 1990-х. Экономики нет, кооперационные связи разрушены. В стране разгул криминала. Одно из первых решений – провести референдум о интеграции с Россией. В декабре 1999-го Лукашенко и Ельцин подписали договор о создании Союзного государства. Итог многолетней работы каждый белорус чувствует на себе. Зарплаты за последние пять лет выросли больше чем наполовину, а ВВП республики только за последний год прибавил 5%. Не последнюю роль в этом сыграло Союзное государство.

«Мы создали и не потеряли наше общее Отечество, на котором волею судеб существует два государства, которые действительно могут быть образцом для выстраивания отношений для любых государств», – подчеркнул Лукашенко.

Сегодня Беларусь входит в число мировых экспортеров молочной и мясной продукции. Более половины продают за рубеж. Масло, сыр, сухое молоко поставляют в 60 стран. Республика – лидер по производству льна, картошки и сахарной свеклы. Но, чтобы к этому прийти, нужно было возродить деревню.

«Лучшей работы нет, чем здесь. Не президентами, не бригадирами какими-то там в городе, не директорами завода. Самая интересная работа здесь. Я могу сравнивать», – отмечал президент Беларуси.

Агрогородки – белорусское ноу-хау – давняя мечта Лукашенко. Что-то похожее он создал в совхозе «Городец». При нем убыточное хозяйство за два года стало передовым. Современный же агрогородок – это деревня в городе со всеми удобствами и инфраструктурой. В Беларуси таких уже более полутора тысяч.

«Из этих неперспективных деревень, из этих хуторов – в крупные деревни, а больше всего – в агрогородок», – говорил Лукашенко.

Говоря на саммите БРИКС в Казани о выборах и об ответственности президента, Александр Лукашенко напомнил события четырехлетней давности, когда западные спецслужбы едва не довели республику до гражданской войны.

«Спасибо Майку Помпео, с которым мы встречались, он был в Беларуси. Потом с Вованом и Лексусом вашими. Он заявил: «Да, у нас в Беларуси не получилась цветная революция». Ну какие еще доказательства нужны, что в наши выборы вмешались и хотели перевернуть страну? Я как президент вынужден был ее защищать. И мы ее защитили», – рассказал белорусский лидер.

А с прошлого года рубежи Беларуси защищают российские ракетные комплексы. Создание ядерного щита республики –это тоже идея Первого.

Первая инициативная группа уже подала в ЦИК Беларуси документы на регистрацию. Они будут собирать подписи в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты, но после того, как Центризбирком рассмотрит заявку. По закону в инициативной группе должно быть не менее 100 человек.

«Наш состав значительно больше, поэтому будем работать во всех регионах нашей страны, где будут определены местными органами власти места для возможного сбора подписей», – заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.

Регистрировать кандидатов начнут 22 декабря, а уже с 1 января стартует предвыборная агитация.



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Президентских выборы в республике состоятся 26 января 2025 года, такое решение принял парламент страны.
 
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