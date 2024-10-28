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Аэропорт Минска отменил часть рейсов в города России на осенне-зимний период
28.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Национальный
Однако другая авиакомпания увеличила частоту перелетов из Минеральных Вод до двух раз в неделю. Кроме того, белорусская государственная авиакомпания сообщила, что рейсы в Дубай будут выполняться ежедневно, другая запланировала 10 перелетов в неделю в город в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
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Из-за нового расписания по отдельным направлениям изменилось время выполнения рейсов.
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