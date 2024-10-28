Аэропорт Минска отменил часть рейсов в города России на осенне-зимний период

Однако другая авиакомпания увеличила частоту перелетов из Минеральных Вод до двух раз в неделю. Кроме того, белорусская государственная авиакомпания сообщила, что рейсы в Дубай будут выполняться ежедневно, другая запланировала 10 перелетов в неделю в город в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге борт госавиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Были введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов.