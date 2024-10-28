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Аэропорт Минска отменил часть рейсов в города России на осенне-зимний период

28.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальный аэропорт Минск перешел на осенне-зимнее расписание полетов. Там отменили ряд рейсов между Беларусью и городами России. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«С 27 октября переходим на осенне-зимнее расписание полетов. Оно будет действовать до 29 марта 2025 года. Согласно новому сезонному расписанию, планируется выполнение регулярных полетов по 27 направлениям", – проинформировали в пресс-службе.

Названы самые доступные для россиян направления для перелетов в бархатный сезон
В данный период не будут выполняться рейсы из Беларуси в Махачкалу, Мурманск и Пермь. Национальный аэропорт Минск отметил, что из-за нового расписания по отдельным направлениям изменилось время выполнения рейсов. Также одна из российских авиакомпаний временно отменила полеты из Санкт-Петербурга и московского аэропорта Внуково.

Однако другая авиакомпания увеличила частоту перелетов из Минеральных Вод до двух раз в неделю. Кроме того, белорусская государственная авиакомпания сообщила, что рейсы в Дубай будут выполняться ежедневно, другая запланировала 10 перелетов в неделю в город в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге борт госавиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Были введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов.



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Теги: Минск
 
 
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Из-за нового расписания по отдельным направлениям изменилось время выполнения рейсов.
 
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