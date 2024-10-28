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Успеть до первого снега. Белорусы начали менять автомобильные шины

28.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы начали менять летние шины на зимние. По закону это нужно сделать не позже 1 декабря, но дождливая погода и ночные заморозки диктуют свои правила. Уже многие покупают новые комплекты зимней резины, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Виктор Лембович на шиномонтаж приехал одним из первых. Весь процесс занял 20 минут. К первому снегу минчанин готов. Знает, что на дороге будет чувствовать себя безопасно.

«Она становится просто неуправляемой на летней резине, зимняя резина есть зимняя. Чтобы было безопасно мне, семье и всем, кто со мной катается, одновременно купил незамерзающую жидкость», – рассказал водитель Виктор Лембович.

На шиномонтаже особенно много автолюбителей в дни заморозков. Всего в день мастера могут обслужить более 30 машин.

«Пик – когда выпадает первый снежок, тогда гололед, аварий много в городе, лучше заранее это делать. Цена варьируется от 65 до 120 рублей, все зависит от размера шин», – рассказал директор шиномонтажа Александр Маковец.

Это от 1800 до 3,5 тысяч российских рублей. Но многим перед заменой придется купить новые шины. Их износ зависит в том числе от пробега. Популярностью у водителей пользуется зимняя резина отечественного производства. Комплект из четырех колес обойдется в 480 белорусских (14 тысяч российских рублей).

«Очень много покупают соседние страны, лично в моем магазине, очень часто покупатели из России и других ближайших стран. Что касательно качества, то те предприятия-изготовители, с которыми можно сравнивать, это восточная Европа, Китай, российские производители, то наши не уступают, а может в некоторых случаях и выше качеством будут», – рассказал продавец магазина белорусских шин Сергей Рудый.

С начала зимы Госавтоинспекция не оставит без внимания тех, кто не переобует свое авто. За летнюю резину будут штрафовать на 200 белорусских рублей (почти шесть тысяч российских).

«Столичная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям, не дожидаясь 1 декабря, осуществить и рассмотреть вопрос замены шин на зимние. Ввиду того, что дорожная обстановка меняется очень быстро. Поэтому в случае ухудшения погодных условий мы настоятельно рекомендуем соблюдать дистанцию до впереди движущихся транспортных средств, соблюдать скоростной режим», – рассказал начальник Управления Госавтоинспекции главного Управления внутренних дел Мингорисполкома Сергей Бабич.

А еще инспекторы напоминают: шины по сезону помогут уберечь жизнь водителей и пешеходов и точно обойдутся дешевле многочисленных штрафов.



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