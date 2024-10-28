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Успеть до первого снега. Белорусы начали менять автомобильные шины
28.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы начали
Виктор Лембович на шиномонтаж приехал одним из первых. Весь процесс занял 20 минут. К первому снегу минчанин готов. Знает, что на дороге будет чувствовать себя безопасно.
На шиномонтаже особенно много автолюбителей в дни заморозков. Всего в день мастера могут обслужить более 30 машин.
Это от 1800 до 3,5 тысяч российских рублей. Но многим перед заменой придется купить новые шины. Их износ зависит в том числе от пробега. Популярностью у водителей пользуется зимняя резина отечественного производства. Комплект из четырех колес обойдется в 480 белорусских (14 тысяч российских рублей).
«Столичная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям, не дожидаясь 1 декабря, осуществить и рассмотреть вопрос замены шин на зимние. Ввиду того, что дорожная обстановка меняется очень быстро. Поэтому в случае ухудшения погодных условий мы настоятельно рекомендуем соблюдать дистанцию до впереди движущихся транспортных средств, соблюдать скоростной режим», – рассказал начальник Управления Госавтоинспекции главного Управления внутренних дел Мингорисполкома Сергей Бабич.
А еще инспекторы напоминают: шины по сезону помогут уберечь жизнь водителей и пешеходов и точно обойдутся дешевле многочисленных штрафов.
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По закону это нужно сделать не позже 1 декабря, но дождливая погода и ночные заморозки диктуют свои правила.
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