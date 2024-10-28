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Лукашенко: Западу не удалось надавить на Минск и Москву благодаря развитию промышленности
28.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развивать импортозамещение по легковым автомобилям и в будущем производить белорусско-российские машины предложил Александр Лукашенко. Перспективы промышленности Союзного государства президент Беларуси обсудил с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым, сообщает «МИР 24».
Глава государства отметил, что благодаря совместной работе Западу так и не удалось надавить на Минск и Москву, в основном за счет развития промышленного сектора. Россия профинансировала ряд импортозамещающих проектов. Одним из знаковых Лукашенко назвал
Минск и Москва согласовали 27 проектов по импортозамещению на общую сумму почти 170 миллиардов российских рублей.
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Перспективы промышленности Союзного государства президент Беларуси обсудил с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым.
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