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Лукашенко: Западу не удалось надавить на Минск и Москву благодаря развитию промышленности

28.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Развивать импортозамещение по легковым автомобилям и в будущем производить белорусско-российские машины предложил Александр Лукашенко. Перспективы промышленности Союзного государства президент Беларуси обсудил с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым, сообщает «МИР 24».

Глава государства отметил, что благодаря совместной работе Западу так и не удалось надавить на Минск и Москву, в основном за счет развития промышленного сектора. Россия профинансировала ряд импортозамещающих проектов. Одним из знаковых Лукашенко назвал самолет, который будут производить в Беларуси.

«Может быть, с этого самолета и начнется эра авиастроения в Беларуси. Вы человек, известный в этой сфере. И думаю, что ваша поддержка для нас будет очень важна. Словом, проектов достаточно. Даже больше, чем мы договаривались, объемов денег, которые Россия выделила в качестве кредитов. Возможно, Россия будет заинтересована в новых наших проектах. И будет увеличено финансирование. Мы должны защищать свой рынок, чтобы не попасть из огня, да в полымя», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Минск и Москва согласовали 27 проектов по импортозамещению на общую сумму почти 170 миллиардов российских рублей.



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Теги: Минск
 
 
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Перспективы промышленности Союзного государства президент Беларуси обсудил с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым.
 
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