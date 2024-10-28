Танцоры разных возрастов поборолись за Гран-при конкурса «Стань чемпионом!» в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минский дворец спорта объединил несколько сотен танцоров разных возрастов. Здесь проходит этап серии Гран-при конкурса «Стань чемпионом!». Профессионалы и начинающие борются за победу в разных дисциплинах. На конкурсе побывала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

Танцоры со всей республики показывают свои лучшие номера . Болельщики на трибунах активно поддерживают любимые дуэты. Каждая пара на паркете рассказывает свою историю. Александра и Максим особенно любят исполнять чувственные танцы. Именно они соответствуют энергетике дуэта. В танцах не новички – более 10 лет. Но все равно продолжают усиленно тренироваться каждый день ради новых побед.

«Могут быть две тренировки в день, может быть одна. Это первый турнир в этом сезоне. Конечно, волнительно за долгий отдых. Хочется и любовь показать на паркете, и эмоции», – рассказали Александра Дударевич и Максим Алешко.

В рамках соревнований проходит первенство в новой танцевальной дисциплине «Соло». Здесь важна не только четкость движений, но и умение взаимодействовать с публикой.

«Когда на меня все смотрят, у меня такое всегда облегчение, легко. У меня был стандарт «соло» и «латина». Мне больше всего понравилась самба, потому что там такая музыка интересная. Удобно танцевать, прикольно», – поделилась участница соревнований Виктория Войтик.

Чтобы продемонстрировать настоящее мастерство на паркете, пары оттачивают хореографию годами. Важна не только техничность. Партнеры должны слышать друг друга во время танца. Качество и уровень выступления оценивают профессионалы.

«Это традиционные такие критерии судейства, когда оценивается баланс пары, вертикали, линии, музыкальность, качество движения. Когда оценивается презентация пары. Когда ребенок понимает, что он хочет, куда он стремится и каким способом это сделать, получается успех», – пояснила главный судья соревнований Анжелика Романович.

Лучшие пары отборочного этапа серии Гран-при покажут свои программы на международном соревновании.