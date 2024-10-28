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Танцоры разных возрастов поборолись за Гран-при конкурса «Стань чемпионом!» в Минске
28.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минский дворец спорта объединил несколько сотен танцоров разных возрастов. Здесь проходит этап серии Гран-при конкурса «Стань чемпионом!». Профессионалы и начинающие борются за победу в разных дисциплинах. На конкурсе побывала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.
Танцоры со всей республики
В рамках соревнований проходит первенство в новой танцевальной дисциплине «Соло». Здесь важна не только четкость движений, но и умение взаимодействовать с публикой.
Чтобы продемонстрировать настоящее мастерство на паркете, пары оттачивают хореографию годами. Важна не только техничность. Партнеры должны слышать друг друга во время танца. Качество и уровень выступления оценивают профессионалы.
Лучшие пары отборочного этапа серии Гран-при покажут свои программы на международном соревновании.
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Профессионалы и начинающие соревновались в разных дисциплинах.
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