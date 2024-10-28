Погода в СНГ: сильные дожди накрыли Казахстан, облачно и без осадков в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, временами дожди и плюс 10 будет в понедельник в Москве. Во второй половине недели синоптики прогнозируют повсеместные осадки и понижение температуры. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Почти весь Казахстан накрыли сильные дожди. А в центре, на севере и востоке страны ливень может перейти в снег. Из-за непогоды в регионах объявляют штормовое предупреждение. На дорогах – гололедица и плохая видимость из-за тумана.

Алматинцы с грустью смотрят на облетающую листву. Сегодня жители мегаполиса не выходят из дома без зонтов и дождевиков и стараются рассчитывать время немного с запасом. Улицы города парализуют пробки. По прогнозам ливень затянется до самого вечера, а ночью температура упадет до плюс двух.