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Погода в СНГ: сильные дожди накрыли Казахстан, облачно и без осадков в Беларуси

28.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: сильные дожди накрыли Казахстан, облачно и без осадков в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Облачно, временами дожди и плюс 10 будет в понедельник в Москве. Во второй половине недели синоптики прогнозируют повсеместные осадки и понижение температуры. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Почти весь Казахстан накрыли сильные дожди. А в центре, на севере и востоке страны ливень может перейти в снег. Из-за непогоды в регионах объявляют штормовое предупреждение. На дорогах – гололедица и плохая видимость из-за тумана.

Алматинцы с грустью смотрят на облетающую листву. Сегодня жители мегаполиса не выходят из дома без зонтов и дождевиков и стараются рассчитывать время немного с запасом. Улицы города парализуют пробки. По прогнозам ливень затянется до самого вечера, а ночью температура упадет до плюс двух.

Кыргызстан

В Бишкеке временами дождь. Температура воздуха не поднимется выше плюс семи. В горных районах намного холоднее. Идет снег.

Погода ухудшилась и на перевале Тоо Ашуу. Там обильный снегопад. Из-за него ввели временные ограничения для большегрузного транспорта. Дорожные службы постоянно расчищают трассу и посыпают ее реагентами. Автолюбителей просят сменить летние шины на зимние.

Беларусь

Облачно, но без осадков сегодня в Беларуси. На термометрах до плюс 13 градусов. Идеальная температура для прогулок на свежем воздухе.

Только вот для лосенка она обернулась неудачей. Он застрял в заборе. На помощь детенышу пришли сотрудники МЧС. Спасатели оперативно приехали и вызволили его с помощью гидравлического ключа. Теперь лосенок в полном порядке.

Армения

В Ереване комфортные плюс 17 и солнечно. К вечеру похолодает до плюс пяти. А в горных районах уже лежит снег и минус шесть в дневное время. Обычно такая погода устанавливается в середине ноября. Заранее готовятся к холодам в Ереванском зоопарке. Животным начали утеплять вольеры. Слон, бегемот, попугаи скоро переедут в закрытые помещения.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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