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Погода в СНГ: сильные дожди накрыли Казахстан, облачно и без осадков в Беларуси
28.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно, временами дожди и
Казахстан
Почти весь Казахстан накрыли сильные дожди. А в центре, на севере и востоке страны ливень может перейти в снег. Из-за непогоды в регионах объявляют штормовое предупреждение. На дорогах – гололедица и плохая видимость из-за тумана.
Алматинцы с грустью смотрят на облетающую листву. Сегодня жители мегаполиса не выходят из дома без зонтов и дождевиков и стараются рассчитывать время немного с запасом. Улицы города парализуют пробки. По прогнозам ливень затянется до самого вечера, а ночью температура упадет до плюс двух.
Кыргызстан
В Бишкеке временами дождь. Температура воздуха не поднимется выше плюс семи. В горных районах намного холоднее. Идет снег.
Облачно, но без осадков сегодня в Беларуси. На термометрах до плюс 13 градусов. Идеальная температура для прогулок на свежем воздухе.
Только вот для лосенка она обернулась неудачей. Он застрял в заборе. На помощь детенышу пришли сотрудники МЧС. Спасатели оперативно приехали и вызволили его с помощью гидравлического ключа. Теперь лосенок в полном порядке.
Армения
В Ереване комфортные плюс 17 и солнечно. К вечеру похолодает до плюс пяти. А в горных районах уже лежит снег и минус шесть в дневное время. Обычно такая погода устанавливается в середине ноября. Заранее готовятся к холодам в Ереванском зоопарке. Животным начали утеплять вольеры. Слон, бегемот, попугаи скоро переедут в закрытые помещения.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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