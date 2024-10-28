10 лет с VOKA: от небольшой ТВ-платформы до онлайн-кинотеатра номер один в Беларуси

Источник материала: ProBusiness

Технологии стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и от их развития зависит даже то, как мы проводим свободное время. Цифровое телевидение, кинопремьеры, соцсети, игры – именно благодаря современным онлайн-платформам нам всегда доступны любые развлечения там, где мы этого хотим. Для многих белорусов такой платформой стал онлайн-кинотеатр VOKA, которому в этом году исполняется уже десять лет.

Сегодня VOKA – это лучший онлайн-кинотеатр по итогам интернет-голосования премии «Номер один-2024» в Беларуси. Здесь собран контент от крупнейших платформ PREMIER, START, wink, «Кинопоиск», более 100 телеканалов, а также самые популярные фильмы и сериалы от мировых студий, авторские шоу, коллекция контента на белорусском языке и трансляции самых разных событий. Для работы нужен только интернет и любое устройство – телевизор, смартфон, планшет или телеприставка. Но десять лет назад всего этого еще не было.

Чтобы зритель выбирал

Известный сейчас под брендом VOKA онлайн-кинотеатр в 2014 году запустила компания А1. Тогда это была ТВ-платформа для собственных абонентов фиксированной связи, которая создавалась, чтобы дать клиентам как можно больший выбор того, что они хотели бы смотреть в комфортном для себя режиме – ставить передачу на паузу, перематывать фильм или записывать, не отвлекаться на рекламу и наслаждаться высоким качеством изображения, быстро находить контент в соответствии со своими предпочтениями и так далее. Но запросы аудитории стали расти, а функционал сервиса постепенно расширяться и адаптироваться под них.

Сначала это был запуск новых технических функций, позволяющих смотреть VOKA на любом устройстве или подбирать контент для себя через разнообразные фильтры для поиска. Затем платформа перешла на FULL HD и 4К-качество, чтобы зрители могли четко рассмотреть все детали как с телевизора, так и со смартфона. Дальше стала расширять свою медиатеку и сотрудничать с другими онлайн-кинотеатрами, мировыми киностудиями и видеоплатформами.

Кино в офлайн, свои шоу, поддержка киберспорта

В 2017 году компания А1 совместно с сетью кинотеатров Silver Screen открыла в Минске комплекс VOKA CINEMA из семи высокотехнологичных кинозалов. В 2019 там появился и первый кинозал с углом обзора в 270 градусов по технологии ScreenX.

В 2018 году команда VOKA запустила производство собственного контента про Беларусь и белорусов. Так, например, онлайн-кинотеатр выпустил такие знаковые проекты, как «Набирая высоту» (о белорусской покорительнице Эвереста Алле Касабуцкой), «Ледяной характер» (к 20-летию ХК «Юность»), «БАТЭ. Быть первым» (к юбилею легендарного борисовского клуба).

В 2019 году на платформе появился раздел «Киберспорт» с тематическим контентом, где собраны трансляции, фильмы и подкасты – все, что может заинтересовать фанатов компьютерного спорта, который с каждым годом становится популярнее. Более того, благодаря содействию VOKA и А1 в 2020 году было зарегистрировано общественное объединение «Белорусская федерация компьютерного спорта» и создана Белорусская ассоциация компьютерного спорта (БАКС), которая теперь занимается развитием и популяризацией компьютерного спорта в нашей стране.

CINEVOKA – Кіно па-беларуску: чтобы каждый мог посмотреть дома

Локализация и продвижение белорусскоязычного контента стала одним из важнейших направлений в работе онлайн-кинотеатра. Начиналось все с офлайн-проекта «Беларускiя ўікэнды», в рамках которого зарубежные фильмы переводились, озвучивались и выпускались в прокат в кинотеатрах Минска и других городов Беларуси. Именно для того, чтобы такое кино каждый мог посмотреть еще и у себя дома, на VOKA появилась специальная коллекция «CINEVOKA – Кіно па-беларуску», которая с тех пор продолжает развиваться и пополняться.

В 2018 году там выложили «Приключения Паддингтона», а теперь медиатека насчитывает больше ста фильмов, мультфильмов и сериалов – от голливудской классики до современных кинохитов, которые можно посмотреть только на VOKA.

Также у платформы есть и другие проекты, направленные на популяризацию белорусского языка и культуры. За последние годы самым ярким из них стал выпуск первого мультсериала собственного производства – «Марыля. У пошуках дзіўнікаў». Это фэнтези по мотивам народной сказки «Не сіла, а смеласць», прототипами персонажей для которого стали герои белорусской мифологии. Мультфильм оценили не только зрители, но отметили и профессионалы киноиндустрии на различных фестивалях, где был представлен проект.

«Всё включено» с VOKA

За десять лет VOKA стал уникальным стриминговым сервисом, где любой зритель всегда может посмотреть именно то, что хочет, и имеет большой выбор лицензионного контента в высоком качестве и без рекламы. Причем что угодно можно смотреть целый месяц по цене одного похода в кинотеатр: в этом зрителям помогает безлимитная подписка «Всё включено».

Сюрпризы для зрителей