Изучить Антарктиду вдоль и поперек: 14 белорусских полярников отправляются на ледяной континент, чтобы запустить сейсмическую станцию и собрать биоматериал

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Старт 17-й белорусской антарктической экспедиции дан в Национальной академии наук. В этом году на ледяной континент отправятся 14 ученых, передает «МИР 24».

Белорусским полярникам предстоит ввести в эксплуатацию сейсмическую станцию и собрать биоматериал флоры Антарктиды. А также модернизировать энергосистему и смонтировать новый пятисекционный комплекс станции.

«Мы основали точку опоры в Антарктиде – белорусскую станцию, сейчас наша задача дальше развивать освоение и исследование континента. Это биология, микробиология, физика атмосферы, сейсмология и метеорология в разрезе глобальных изменений климата», – отметил заместитель начальника Республиканского центра полярных исследований НАН Беларуси, начальник экспедиции Алексей Гайдашов.

В Антарктиде полярники пробудут до середины апреля. Костяк экспедиции составляют опытные полярники, но есть в команде и новички.

«Я занимаюсь мониторингом атмосферы Земли. Загрязнения отслеживаем. В этой экспедиции я буду отвечать за связь, то есть, интернет, радиостанция. У меня работа в Минске связана с данными оттуда. Ну и, естественно, нужно самому эти данные пособирать, чтобы понимать полный процесс. Долго просился, подавал заявку и попал», – рассказал научный сотрудник Александр Калевич.

Провожали ученых на Южный полюс коллеги и представители общественности. Председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская вручила им флаг организации.