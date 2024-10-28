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Изучить Антарктиду вдоль и поперек: 14 белорусских полярников отправляются на ледяной континент, чтобы запустить сейсмическую станцию и собрать биоматериал
28.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Старт 17-й
Белорусским полярникам предстоит ввести в эксплуатацию сейсмическую станцию и собрать биоматериал флоры Антарктиды. А также модернизировать энергосистему и смонтировать новый пятисекционный комплекс станции.
В Антарктиде полярники пробудут до середины апреля. Костяк экспедиции составляют опытные полярники, но есть в команде и новички.
Провожали ученых на Южный полюс коллеги и представители общественности. Председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская вручила им флаг организации.
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Изучить Антарктиду вдоль и поперек: 14 белорусских полярников отправляются на ледяной континент, чтобы запустить сейсмическую станцию и собрать биоматериал
Полярникам предстоит ввести в эксплуатацию сейсмическую станцию и собрать биоматериал флоры Антарктиды.
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