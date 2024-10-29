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Лукашенко: Авиастроение в Беларуси может начаться с совместного с Россией самолета

29.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Авиастроение в Беларуси может начаться с совместного с Россией самолета
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Совместные проекты Союзного государства, в том числе по импортозамещению, обсудили в Минске, передает «МИР 24».

Там прошли переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Стороны отметили, что знаковой общей разработкой станет самолет, который будут производить в Беларуси.

«Может быть, с этого самолета и начнется эра авиастроения в Беларуси. Проектов достаточно. Даже больше, чем мы договаривались, объемов денег, которые Россия выделила в качестве кредитов. Возможно, Россия будет заинтересована в новых наших проектах, и будет увеличено финансирование. Мы должны защищать свой рынок, чтобы не попасть из огня да в полымя», – подчеркнул Александр Лукашенко.

На реализацию проектов по импортозамещению Россия выделила Беларуси кредит – больше 100 миллиардов рублей. В первую очередь, на сферы микроэлектроники, металлургии, машиностроения. Финансирование увеличат, заявил Денис Мантуров.

«Это в первую очередь будет ориентировано на то, чтобы продукция, которая будет производиться белорусскими предприятиями, была нацелена на российский и белорусский рынки. Если компетенция белорусского предприятия выше, чем в России, по той договоренности, которую мы достигли некоторое время назад, мы будем рассчитывать на те компетенции, которые есть у белорусских партнеров», –отметил Денис Мантуров.

Направления для финансирования определят правительства обеих стран.



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Теги: Минск
 
 
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Россия увеличит финансирование проектов по импортозамещению в Беларуси.
 
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