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Лукашенко: Авиастроение в Беларуси может начаться с совместного с Россией самолета
29.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Совместные проекты Союзного государства, в том числе по импортозамещению, обсудили в Минске, передает «МИР 24».
Там прошли переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Стороны отметили, что знаковой общей разработкой станет самолет, который будут производить в Беларуси.
На реализацию
Направления для финансирования определят правительства обеих стран.
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Россия увеличит финансирование проектов по импортозамещению в Беларуси.
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