Элеонора Качаловская представит Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная». Чем участница готовится удивлять жюри?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обладательница титула «Мисс Беларусь» Элеонора Качаловская впервые представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Девушка уже прилетела в Мексику. Именно там пройдет международный конкурс, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

К мировому конкурсу красоты Элеонора Качаловская готовится усердно. Больше месяца она репетировала модельную походку. На кону звание главной мировой красавицы. Поддерживает вся команда.

«Меня готовят ко всем тем препятствиям, с которыми я смогу справиться сама. Но я уверена, что препятствия будут минимальными, костюм застегнуть сама смогу. А в остальном не просто так меня жизнь к этому готовила. Моя цель – показать Беларусь такой, какая она есть. Чистая, светлая, прекрасная, добрая и отзывчивая», – рассказала Элеонора Качаловская.

Стилисты продумывают каждую мелочь. Все костюмы – отечественного производства. При выборе образов опирались на внешность Элеоноры. Важно подчеркнуть естественную красоту.

«Платье, в котором телезрители увидят Элеонору, будет огненно-красного цвета. Понимая, что чаще всего девочки-финалистки используют светлые блестящие ткани, мы ушли в контраст, – рассказал дизайнер Егор Кириченко.