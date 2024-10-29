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Элеонора Качаловская представит Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная». Чем участница готовится удивлять жюри?
29.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Обладательница титула «Мисс Беларусь» Элеонора Качаловская впервые представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Девушка уже прилетела в Мексику. Именно там пройдет международный конкурс, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
К мировому конкурсу красоты Элеонора Качаловская готовится усердно. Больше месяца она репетировала модельную походку. На кону звание главной мировой красавицы. Поддерживает вся команда.
Стилисты продумывают каждую мелочь. Все костюмы – отечественного производства. При выборе образов опирались на внешность Элеоноры. Важно подчеркнуть естественную красоту.
«Элеонора является опытным преподавателем дефиле, опытным участником конкурсов красоты, поэтому дефиле и хореография – это такое оттачивание навыков, несложный этап в подготовке», – рассказала директор Национальной школы красоты Божена Еремич.
Элеонора Качаловская стала
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Элеонора Качаловская представит Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная». Чем участница готовится удивлять жюри?
Все костюмы – отечественного производства. При выборе образов опирались на внешность Элеоноры.
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