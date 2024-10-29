ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Элеонора Качаловская представит Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная». Чем участница готовится удивлять жюри?

29.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Элеонора Качаловская представит Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная». Чем участница готовится удивлять жюри?
 Фото: МТРК «Мир»

Обладательница титула «Мисс Беларусь» Элеонора Качаловская впервые представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Девушка уже прилетела в Мексику. Именно там пройдет международный конкурс, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

К мировому конкурсу красоты Элеонора Качаловская готовится усердно. Больше месяца она репетировала модельную походку. На кону звание главной мировой красавицы. Поддерживает вся команда.

«Меня готовят ко всем тем препятствиям, с которыми я смогу справиться сама. Но я уверена, что препятствия будут минимальными, костюм застегнуть сама смогу. А в остальном не просто так меня жизнь к этому готовила. Моя цель – показать Беларусь такой, какая она есть. Чистая, светлая, прекрасная, добрая и отзывчивая», – рассказала Элеонора Качаловская.

Стилисты продумывают каждую мелочь. Все костюмы – отечественного производства. При выборе образов опирались на внешность Элеоноры. Важно подчеркнуть естественную красоту.

«Платье, в котором телезрители увидят Элеонору, будет огненно-красного цвета. Понимая, что чаще всего девочки-финалистки используют светлые блестящие ткани, мы ушли в контраст, – рассказал дизайнер Егор Кириченко.

Конкуренция серьезная: белоруска соревнуется с девушками из 80 стран. Жюри смотрят не только красоту участниц. Оценивают знания этикета, ответы на интервью и благотворительную деятельность.

«Элеонора является опытным преподавателем дефиле, опытным участником конкурсов красоты, поэтому дефиле и хореография – это такое оттачивание навыков, несложный этап в подготовке», – рассказала директор Национальной школы красоты Божена Еремич.

Элеонора Качаловская стала первой вице-мисс на Международном конкурсе «Мисс Европа Континенталь». Он проходил в прошлом году в Неаполе. На конкурсе «Мисс Вселенная» Беларусь участвует впервые.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все костюмы – отечественного производства. При выборе образов опирались на внешность Элеоноры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Заслуженный архитектор БССР Юрий Градов – о том, как рождалась «Хатынь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2024
Mir24.TV Belarus
29.10.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика