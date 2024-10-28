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Лукашенко: Россия и Беларусь могут выйти на полное импортозамещение

28.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Россия и Беларусь могут выйти на полное импортозамещение
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь и Россия могут выйти практически на полное импортозамещение. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на переговорах с губернатором Сахалинской области. Но начал встречу белорусский лидер с вручения благодарности Валерию Лимаренко за участие в строительстве Белорусской АЭС, сообщает «МИР 24».

Нынешний товарооборот между Минском и Южно-Сахалинском в 350 миллионов долларов не отражает полного потенциала, отметил президент, и предложил развивать сотрудничество по ряду направлений, среди них – сельское хозяйство, строительство и промышленность. Все для достижения технологического суверенитета.

«Надо сделать так, чтобы не к нам везли разного рода товары, а от нас увозили. Более того, мы больше сейчас имеем проектов, чем планировали. Начиная от какой-то «мелочи» (микроэлектроники) и заканчивая самолетостроением. Думаю, что за следующую пятилетку, если, конечно, нас будут вот так давить, мы выйдем на практически полное импортозамещение. Если давления не будет, можем расслабиться», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Один из перспективных совместных проектов производство техники на экологичном топливе. В рамках эксперимента по углеродной нейтральности на газовые и водородные двигатели переведут весь транспорт. Первопроходцем станет и белорусский карьерный самосвал. Заинтересован Южно-Сахалинск и в другой белорусской технике.

«Надо войти в эти экологические программы водородную, газовую программу. И тогда мы сможем приобретать еще больше. У нас в карьере 150 БелАЗов ходит. Если будем переводить на водород со временем, это большая зона развития», – рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Также на встрече договорились наращивать поставки рыбы из Сахалинской области в Беларусь.



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Белорусский лидер провел переговоры с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
 
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