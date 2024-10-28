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Лукашенко: Россия и Беларусь могут выйти на полное импортозамещение
28.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия могут выйти практически на полное импортозамещение. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на переговорах с губернатором Сахалинской области. Но начал встречу белорусский лидер с вручения благодарности
Нынешний товарооборот между Минском и Южно-Сахалинском в 350 миллионов долларов не отражает полного потенциала, отметил президент, и предложил развивать сотрудничество по ряду направлений, среди них – сельское хозяйство, строительство и промышленность. Все для достижения технологического суверенитета.
Один из перспективных совместных проектов производство техники на экологичном топливе. В рамках эксперимента по углеродной нейтральности на газовые и водородные двигатели переведут весь транспорт. Первопроходцем станет и белорусский карьерный самосвал. Заинтересован Южно-Сахалинск и в другой белорусской технике.
Также на встрече договорились наращивать поставки рыбы из Сахалинской области в Беларусь.
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Белорусский лидер провел переговоры с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
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