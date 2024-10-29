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Погода в СНГ: тепло и без осадков прогнозируют в Беларуси, снегопады в горах Кыргызстана

29.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: тепло и без осадков прогнозируют в Беларуси, снегопады в горах Кыргызстана
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кратковременные дожди, переменная облачность и плюс девять будет во вторник в Москве. К вечеру атмосферное давление будет расти. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане объявлено штормовое предупреждение. В прогнозе – густые туманы, гололед и порывистый ветер. Почти по всей стране осадки – дождь и мокрый снег. Ночью все чаще минус. Теплее всего на юге и западе, днем до плюс 13.

В Алматы пасмурно и прохладно. После обеда снова обещают ливень, а дождь – это природный фильтр, который делает воздух чище. Дышать жители стали, действительно, свободнее и глубже, и не только сегодня. Об этом говорят исследования департамента санэпидконтроля города. Девять месяцев они проверяли качество воздуха. Брали пробы на автомагистралях и в жилых районах. Отклонения показали чуть больше 6% из них. При этом в прошлом году доля превышений составила 7,5%.

Кыргызстан

В Бишкеке пасмурно. Температура воздуха около восьми градусов тепла. В горных районах выпал снег. Работники Минтранса чистят дороги после прошедшего снегопада на высокогорных перевалах. Ограничения на проезд для большегрузов на перевалах Отмок и Тоо-Ашуу сняли только утром. Работа на трассе продолжается, проезжую часть посыпают реагентами и инертными материалами.

Беларусь

В Беларуси сейчас теплее, чем обычно в конце октября. На термометрах до плюс 14. Сегодня по всей стране облачно, но дождей синоптики не обещают.

Чтобы насладиться хорошей погодой, минский городской комитет природных ресурсов разработал путеводитель по природоохранным территориям и экотропам «Зеленый Минск». Выбрать понравившийся маршрут можно по краткому описанию живописных мест и их снимкам.



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Теги: Минск
 
 
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