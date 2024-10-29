Заслуженный архитектор БССР Юрий Градов – о том, как рождалась «Хатынь»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заслуженный архитектор БССР Юрий Градов – один из авторов мемориального комплекса «Хатынь», за который удостоился Ленинской премии. Как в стране победившего атеизма удалось возвести целый храм под открытым небом, ставший символом страшной трагедии, Юрий Михайлович рассказал ведущей телеканала «МИР 24» Александре Кулаковой.

Как здание со стеклянным фасадом на минской улице Янки Купалы, построенное в 1960-х годах к «БелЭкспо», определило тренды в современной архитектуре?

Как менялся Минск на протяжении десятилетий и какую невероятную находку обнаружили при строительстве станции метро «Немига»?

Над какими новыми проектами работает Юрий Михайлович и как оставаться актуальным в своей сфере?