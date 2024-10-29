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«Людям надо достать и положить». Лукашенко заслушал доклад о состоянии АПК в Беларуси
29.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад о состоянии дел в агропромышленном комплексе и поставил задачи
В современные молочно-товарные комплексы нужно перевести всех животных, потребовал Александр Лукашенко. Отвел срок в пять лет. От этого зависит продовольственная безопасность страны и объемы экспорта. В тех районах, где на это нет финансовой возможности, поручил оказать господдержку.
Поинтересовался президент и ходом полевых работ. Закончить уборку урожая аграрии пообещали до 7 ноября.
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В современные молочно-товарные комплексы нужно перевести всех животных, потребовал президент, и отвел на это срок в пять лет.
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