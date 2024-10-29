«Людям надо достать и положить». Лукашенко заслушал доклад о состоянии АПК в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад о состоянии дел в агропромышленном комплексе и поставил задачи в преддверии президентской кампании , сообщает «МИР 24».

«Просто рассказывать и говорить народ не примет. Людям надо достать и положить. Поэтому, идя в президентскую кампанию, я же вас представляю, власть, поэтому мы должны людям сказать: если дороги, где и как, я уже озвучил, от районных центров до агрогородков. Мы должны задействовать и крупные деревни. Если качество продуктов питания, так это начинается с фермы, молочно-товарного комплекса», – подчеркнул белорусский лидер.

В современные молочно-товарные комплексы нужно перевести всех животных, потребовал Александр Лукашенко. Отвел срок в пять лет. От этого зависит продовольственная безопасность страны и объемы экспорта. В тех районах, где на это нет финансовой возможности, поручил оказать господдержку.

Поинтересовался президент и ходом полевых работ. Закончить уборку урожая аграрии пообещали до 7 ноября.