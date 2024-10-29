«Надо будет прыгать выше»: Лукашенко обозначил задачи в сельском хозяйстве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад о состоянии дел в агропромышленном комплексе, передает «МИР 24».

Будущую «пятилетку» президент назвал экзаменом перед белорусским народом. Сдавать его придется всем ветвям власти. И аграриям в том числе. Одна из главных задач – вывести сельское хозяйство на новую ступень. От этого зависит уровень жизни в деревне и качество белорусских продуктов.

«Мне приятно, где бы я ни был, мои коллеги даже, главы государств, они говорят: «Ну, то, что у вас в Беларуси!» Иногда даже в шутку так: «Пришли попробовать». Мы научились это делать. Но пока мы вышли на какую-то горизонтальную прямую и выше прыгнуть не можем. А надо будет прыгать. И это главная наша задача и обещание белорусскому народу в этот предвыборный период», – рассказал Александр Лукашенко.

Масштабная модернизация продолжается и в животноводческой сфере. За пять лет все дойное стадо с устаревших ферм переведут в современные молочно-товарные комплексы. Пока в лидерах по улучшению условий для животных – Минская область.

«Дойное стадо, корова должна стоять в этом дворце. Где-то надо подтянуть Витебскую, Могилевскую, отчасти Гомельскую области. Я не думаю, что там уже такие большие проблемы, чтобы построить эти комплексы. Самое главное, мы знаем, какие они должны быть, и что там надо. Притом, это импортозамещающий продукт. Тут импортного нам ничего не надо. Мы все можем построить сами», – отметил Александр Лукашенко.

Обсудили и итоги уборочной кампании. Президент напомнил об обещании аграриев завершить работы до 7 ноября.