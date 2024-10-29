|
«Надо будет прыгать выше»: Лукашенко обозначил задачи в сельском хозяйстве
29.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад о состоянии дел в агропромышленном комплексе, передает «МИР 24».
Будущую «пятилетку» президент назвал экзаменом перед белорусским народом. Сдавать его придется всем ветвям власти. И аграриям в том числе. Одна из главных задач – вывести сельское хозяйство на новую ступень. От этого зависит уровень жизни в деревне и качество белорусских продуктов.
Масштабная модернизация продолжается и в животноводческой сфере. За пять лет все дойное стадо с устаревших ферм переведут в современные молочно-товарные комплексы. Пока в лидерах по улучшению условий для животных – Минская область.
Обсудили и итоги уборочной кампании. Президент напомнил об обещании аграриев завершить работы до 7 ноября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будущую «пятилетку» президент назвал экзаменом перед белорусским народом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)