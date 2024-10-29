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Новая жизнь опавших листьев. Как в Беларуси производят удобрения?
29.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Осень в Беларуси – поставщик удобрений. Коммунальщики страны начали
Листья желтые над городом кружатся, коммунальщикам в мешки они ложатся. Работа во дворах столицы кипит с самого утра. Целая машина наполняется листвой за несколько часов. Осень в кучи сгребает и Виктория Богдан. За день полностью убирает несколько дворов. Листвы в этом году даже больше, чем обычно.
А после яркий осенний реквизит для фото прессуется внутри специальной машины. В кузов помещается около полутора тонн листвы. Следующий этап – переработка. Листья, ветки, щепа – идет все. Компоненты перегнивают около полугода. Важно периодически их перемешивать.
После такого процесса переработки получается компост. В чистом виде для удобрения посадок его не используют. Перед этим смешивают с землей и песком – делают растительный грунт. По сути это обогащенная почва.
«Для всех озеленительных работ, это и высадка цветников, кустарников, деревьев, подкормка зеленых насаждений. Применение этой листвы в виде компоста выгодно, поскольку раньше эти отходы захоранивались, то есть увеличивалась площадь, объем свалок, налоги уплачивались за захоронение, в настоящее время мы используем повторно», – рассказал начальник производственного отдела «Минскзеленстроя» Андрей Процук.
Каждая партия компоста проходит тщательную проверку. В нем должен содержаться фосфор, азот, калий и другие микроэлементы.
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Каждая партия компоста проходит тщательную проверку. В нем должен содержаться фосфор, азот, калий и другие микроэлементы.
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