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Новая жизнь опавших листьев. Как в Беларуси производят удобрения?

29.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новая жизнь опавших листьев. Как в Беларуси производят удобрения?
 Фото: МТРК «Мир»

Осень в Беларуси – поставщик удобрений. Коммунальщики страны начали собирать и перерабатывать листья. Получившийся компост хорошо подходит для обогащения почвы микроэлементами, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Листья желтые над городом кружатся, коммунальщикам в мешки они ложатся. Работа во дворах столицы кипит с самого утра. Целая машина наполняется листвой за несколько часов. Осень в кучи сгребает и Виктория Богдан. За день полностью убирает несколько дворов. Листвы в этом году даже больше, чем обычно.

«Жарко было, она пересохла, то есть влаги меньше было, дождей. Получилось, что она осыпалась еще заранее. За каждым листиком не угонишься, получается так по-быстрому сначала, а потом уже качественно, – рассказала уборщик Виктория Богдан.

А после яркий осенний реквизит для фото прессуется внутри специальной машины. В кузов помещается около полутора тонн листвы. Следующий этап – переработка. Листья, ветки, щепа – идет все. Компоненты перегнивают около полугода. Важно периодически их перемешивать.

После такого процесса переработки получается компост. В чистом виде для удобрения посадок его не используют. Перед этим смешивают с землей и песком – делают растительный грунт. По сути это обогащенная почва.

Так столица помогает в удобрениях сама себе. Растительный грунт используют почти для всех посадок. Только в прошлом году на благоустройство ушло около девяти тысяч тонн компоста.

«Для всех озеленительных работ, это и высадка цветников, кустарников, деревьев, подкормка зеленых насаждений. Применение этой листвы в виде компоста выгодно, поскольку раньше эти отходы захоранивались, то есть увеличивалась площадь, объем свалок, налоги уплачивались за захоронение, в настоящее время мы используем повторно», – рассказал начальник производственного отдела «Минскзеленстроя» Андрей Процук.

Каждая партия компоста проходит тщательную проверку. В нем должен содержаться фосфор, азот, калий и другие микроэлементы.



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Каждая партия компоста проходит тщательную проверку. В нем должен содержаться фосфор, азот, калий и другие микроэлементы.
 
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