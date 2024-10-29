Новая жизнь опавших листьев. Как в Беларуси производят удобрения?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Осень в Беларуси – поставщик удобрений. Коммунальщики страны начали собирать и перерабатывать листья . Получившийся компост хорошо подходит для обогащения почвы микроэлементами, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Листья желтые над городом кружатся, коммунальщикам в мешки они ложатся. Работа во дворах столицы кипит с самого утра. Целая машина наполняется листвой за несколько часов. Осень в кучи сгребает и Виктория Богдан. За день полностью убирает несколько дворов. Листвы в этом году даже больше, чем обычно.

«Жарко было, она пересохла, то есть влаги меньше было, дождей. Получилось, что она осыпалась еще заранее. За каждым листиком не угонишься, получается так по-быстрому сначала, а потом уже качественно, – рассказала уборщик Виктория Богдан.

А после яркий осенний реквизит для фото прессуется внутри специальной машины. В кузов помещается около полутора тонн листвы. Следующий этап – переработка. Листья, ветки, щепа – идет все. Компоненты перегнивают около полугода. Важно периодически их перемешивать.

После такого процесса переработки получается компост. В чистом виде для удобрения посадок его не используют. Перед этим смешивают с землей и песком – делают растительный грунт. По сути это обогащенная почва.