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Главы МИД Беларуси и Сирии обсудили развитие отношений в экономике и культуре
30.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минск с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг. Он обсудил новые шаги сотрудничества со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым, передает «МИР 24».
Глава МИД Беларуси подчеркнул: партнерство намечено на длительную перспективу. Государства намерены укреплять диалог в бизнесе, экономике и культуре. Продолжится и
В Беларуси сирийская делегация пробудет несколько дней и выступит на открытии II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
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Сирийская делегация выступит на открытии II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
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