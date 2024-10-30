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Главы МИД Беларуси и Сирии обсудили развитие отношений в экономике и культуре

30.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главы МИД Беларуси и Сирии обсудили развитие отношений в экономике и культуре
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минск с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг. Он обсудил новые шаги сотрудничества со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым, передает «МИР 24».

Глава МИД Беларуси подчеркнул: партнерство намечено на длительную перспективу. Государства намерены укреплять диалог в бизнесе, экономике и культуре. Продолжится и гуманитарная работа: под патронажем президента Беларуси сирийские дети уже больше семи лет оздоравливаются в белорусских санаториях. Также важна политическая поддержка. В рамках визита стороны приняли Совместное заявление о неприемлемости применения санкций.

«Мы осудили вмешательство коллективного Запада во внутренние дела независимых государств, незаконные санкции Запада, в том числе в отношении наших стран. В этом контексте мы обсудили пути и средства развития сотрудничества в рамках борьбы с этими незаконными решениями», – отметил Бассам Саббаг.

«Как говорит наш президент, санкции – это не только и не сколько ограничения, но это время новых возможностей. И эти возможности мы готовы реализовывать вместе с нашими друзьями из Сирии», – подчеркнул Максим Рыженков.

В Беларуси сирийская делегация пробудет несколько дней и выступит на открытии II Минской международной конференции по евразийской безопасности.



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Теги: Минск
 
 
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Сирийская делегация выступит на открытии II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
 
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