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Как правильно выбрать франшизу, чтобы не потерять деньги
30.10.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
При запуске бизнеса многие предприниматели задумываются о покупке франшизы. И если к выбору бренда они, как правило, подходят тщательно, договор с франчайзером зачастую пролистывают бегло. Но лучше быть более внимательным. Эксперт по оценке имущества и бизнес-планированию Дмитрий Соломников рассказал «Про бизнес», на что стоит обратить внимание перед приобретением франшизы.
— Анализ франшизы включает оценку бизнеса головной компании по различным критериям — от качества предоставляемых услуг до репутации компании, эффективности рекламы и прозрачности договора. Также следует учитывать перспективы как сегмента рынка, так и самой франшизы.
Анализ финансовой отчетности
Один из ключевых этапов анализа — изучение финансовой отчетности головной компании. Сегодня доступно множество бесплатных сервисов для проверки юридических лиц, включая официальный ресурс от налоговой службы. Вся официальная отчетность компаний публикуется в открытом доступе, однако она становится доступной только в апреле-июле по итогам предыдущего года.
Такой анализ позволяет оценить текущую рентабельность головной компании, определить эффективность франшизы и выявить как положительные, так и отрицательные тренды в сегменте.
Финансовый анализ включает оценку доходов (сумма, получаемая от продажи товаров или услуг) и прибыльности (сумма, остающаяся после вычета расходов и уплаты налогов).
Основные параметры анализа
Качество продукта
Независимо от того, продаете ли вы бургеры или предлагаете фитнес-занятия, гарантировать удовлетворенность и лояльность клиентов можно только при условии стабильного высокого качества вашего продукта. К основным критериям качества можно отнести:
Контроль качества — это непрерывный процесс, требующий активного взаимодействия между франчайзером, франчайзи и сотрудниками. Чтобы оценить качество продукта, воспользуйтесь им и обратите внимание на сервис, скорость обслуживания и внимательность к вашим запросам. Это поможет вам понять, насколько эффективно франчайзер следит за качеством и поддерживает репутацию как собственного бренда, так и всей сети.
Для сравнения вы можете посетить заведения одной из небольших сетей, имеющих всего 2−3 точки в городе. Возможно, после такого визита у вас появится фаворит с наиболее качественным продуктом, хотя, по идее, стабильность должна быть обеспечена во всех точках.
Отзывы сотрудников
Общение с сотрудниками выбранной вами франшизы — это ценный источник информации, который поможет понять, насколько выгодным и безопасным будет ваше сотрудничество. Маркетинговая информация, предоставляемая франчайзером, часто бывает необъективной и идеализированной. Отзывы сотрудников дают более реальную картину, позволяют узнать о проблемах, с которыми сталкиваются партнеры, а также о том, как эффективно разрешаются конфликты и организовано обучение.
Не обязательно обладать специальными навыками для этого. Например, я самостоятельно зашел в крафтовый бар при исследовании локации и узнал у бармена о показателях выручки в будние и выходные дни. Хотя не все сотрудники могут быть дружелюбными, общение позволяет сделать выводы. Например, по результатам беседы стало понятно, что открывать здесь еще один крафтовый бар нецелесообразно, так как существующее заведение не достигло даже точки безубыточности.
Уровень удовлетворенности сотрудников можно оценить с помощью опросов и онлайн-обзоров. Высокий уровень удовлетворенности говорит о том, что франчайзеру важна мотивация и вовлеченность персонала и он готов улучшать условия труда и развивать корпоративную культуру.
Анализ стратегии маркетинга и рекламы
На начальном этапе работы не всегда очевидно, какая маркетинговая поддержка необходима и в каком объеме. Часто франчайзи, особенно без предыдущего опыта, недооценивают влияние рекламы на выручку. Поэтому важно оценить качество, количество и частоту предоставляемой поддержки в сравнении со средним по отрасли. Убедитесь заранее, входят ли рекламные расходы в роялти или требуются дополнительные взносы.
Проверка договора франшизы
Особое внимание стоит уделить договору коммерческой концессии (франчайзинга), так как он определяет права и обязанности сторон, уровень контроля и автономии франчайзи, стандарты качества и другие критически важные условия. К сожалению, нередки случаи, когда такие договоры не соответствуют требованиям законодательства. Возможные проблемы при заключении договора могут включать:
Основные элементы, которые должны быть указаны в договоре:
Не забудьте проверить наличие регистрации товарного знака. Его отсутствие может свидетельствовать о том, что франчайзер не уделяет должного внимания защите своего бренда.
Изучение отзывов о компании и франшизе
Перед выбором франшизы крайне важно уделить внимание отзывам о самой компании и взаимодействию франчайзера с франчайзи. Успех франшизы напрямую зависит от качества взаимодействия между франчайзером и партнерами. Хороший франчайзер всегда поддерживает своих франчайзи, создавая условия для их успешного развития.
Поговорите с уже действующими франчайзи: франчайзер, который работает прозрачно, всегда готов предоставить контакты успешных партнеров. Если же вам отказали в этом — не стесняйтесь искать отзывы самостоятельно, связываясь с франчайзи напрямую. Особенно важно найти тех, кто работает в регионе, похожем на ваш, чтобы понять, какие перспективы вас ждут в конкретных условиях рынка.
Проверьте отзывы в социальных сетях, а также на таких платформах, как Яндекс. Карты и Google Maps. Например, франшиза «Настоящая пекарня» открыто делится информацией о своих франчайзи. Основатель компании сам путешествует по городам, встречается с партнерами, чтобы узнать, насколько их бизнес оправдывает ожидания и какие трудности возникают в процессе работы. Такая открытость — важный показатель надежности франчайзера.
Перспективы роста компании и рынка
Темпы роста рынка — один из главных индикаторов успешности франшизы. Технологический сектор, особенно в последние годы, демонстрирует колоссальные показатели: рост таких гигантов, как Apple, Google и Amazon, показывает, насколько много возможностей открывается для партнеров. Чем более инновационным и гибким является бизнес, тем выше его шансы на успех.
Сегодня на слуху разработки в области искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), куда активно вкладываются государственные и частные инвесторы. Уровень автоматизации также становится важным трендом, особенно в условиях дефицита кадров, что подтверждают крупные ритейлеры, такие как федеральная сеть продуктовых магазинов, готовая открывать новые точки только при наличии персонала. Даже в ситуации, когда новая локация уже согласована с арендодателем.
Оценка стоимости франшизы: подходы и нюансы
Оценка стоимости бизнеса — важный аспект для принятия решения. Одним из рекомендуемых методов является анализ дисконтированных денежных потоков (DCF). Однако этот метод целесообразно использовать только спустя 1−2 года работы франшизы, когда финансовые показатели компании стабилизируются. Стартапы часто сталкиваются с проблемой завышенных ожиданий и завышенной оценки своей стоимости.
Прогнозы, обещающие многомиллиардные доходы за пару лет, редко оправдываются, так как масштабирование бизнеса связано с множеством рисков и часто отражает эффект «ошибки выжившего». Т.е. до выручки в 1 млрд руб/ год вырастет лишь 1 компания из 1000 представленных на рынке.
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При запуске бизнеса многие предприниматели задумываются о покупке франшизы. И если к выбору бренда они, как правило, подходят тщательно, договор с франчайзером...
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