ЦИК Беларуси зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Александра Лукашенко кандидатом в президенты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

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ЦИК Беларуси зарегистрировал первую инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты. Ею стала команда Александра Лукашенко . Более 100 человек займутся сбором подписей избирателей в поддержку выдвиженца, передает телеканал «МИР 24».

Документы о регистрации представили в Центризбирком 26 октября. Они прошли проверку и соответствуют требованиям законодательства. Сбор подписей члены группы начнут 7 ноября. За месяц их нужно будет собрать более 100 тысяч.

«Подача заявления лицами, желающими выдвигаться на должность главы государства, в соответствии с требованиями закона осуществляется до 1 ноября включительно. Поэтому у лиц, которые намерены выдвигаться, еще есть время для предоставления полного пакета документов», – отметила начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Елена Григорович.

Вместе с Александром Лукашенко документы подали еще два выдвиженца. Но ЦИК отказал им в регистрации из-за нарушения требований закона.