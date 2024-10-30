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ЦИК Беларуси зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Александра Лукашенко кандидатом в президенты
30.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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ЦИК Беларуси зарегистрировал первую инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты. Ею стала
Документы о регистрации представили в Центризбирком 26 октября. Они прошли проверку и соответствуют требованиям законодательства. Сбор подписей члены группы начнут 7 ноября. За месяц их нужно будет собрать более 100 тысяч.
Вместе с Александром Лукашенко документы подали еще два выдвиженца. Но ЦИК отказал им в регистрации из-за нарушения требований закона.
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ЦИК Беларуси зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Александра Лукашенко кандидатом в президенты
Сбор подписей члены группы начнут 7 ноября. За месяц их нужно будет собрать более 100 тысяч.
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