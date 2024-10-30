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Сербия выразила готовность инвестировать в экономику Беларуси
30.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сербский бизнес готов инвестировать в белорусскую экономику. Деловые переговоры накануне 30-летия со дня начала дипотношений между странами прошли в Торгово-промышленной палате в Минске, сообщает «МИР 24».
Страны готовы делать практические шаги для укрепления сотрудничества по всем направлениям.
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Деловые переговоры накануне 30-летия со дня начала дипотношений между странами прошли в Торгово-промышленной палате в Минске.
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