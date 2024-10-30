Сербия выразила готовность инвестировать в экономику Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сербский бизнес готов инвестировать в белорусскую экономику. Деловые переговоры накануне 30-летия со дня начала дипотношений между странами прошли в Торгово-промышленной палате в Минске, сообщает «МИР 24».

Сербия – ключевой партнер Беларуси на Балканах и единственная страна в Европе, где действует соглашение о зоне свободной торговли со странами ЕАЭС. Интересует гостей сотрудничество в сферах строительства и промышленности. Взаимный товарооборот Беларуси и Сербии приблизился к 200 миллионам долларов и в ближайшие годы должен выйти на полмиллиарда.

«Я считаю очень важным, что сегодня сюда прилетело 15 депутатов из семи партий, из них 10 – оппозиция. Хорошо, если бы это услышали ваши оппозиционеры. Среди них нет ни одного, кто бы когда-то что-то плохое сказал против Беларуси», – подчеркнул представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Сербии Драгомир Карич.

Страны готовы делать практические шаги для укрепления сотрудничества по всем направлениям.