Как в Лепельском районе Беларуси готовят клецки «с душами» по старинному рецепту?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Блюдо родом из Беларуси, круглое по форме, делается из картофеля, но не драник. Цепеллины – в Литве, хинкали – в Грузии, и только в одном регионе Беларуси – клецки с душами. Это национальная еда со статусом «историко-культурная ценность». Родина уникального блюда – Витебщина.

Лепель стоит на берегу озера среди липовых лесов. Этот город называют краем желтых кувшинок и седых валунов. Увидеть живописные лепельские пейзажи приезжают туристы со многих стран. Наслаждаются не только рыбалкой, баней на берегу, но и фирменным блюдом. Про местных жителей говорят: когда родился первый лепельчанин, тогда и появились клецки. Их умеют готовить все без исключения хозяйки севера Беларуси.





Участницы народного клуба национальной кухни «Стайские прысмаки» – гордость региона. Их по праву называют хранительницами традиций и преемницами местных кулинаров-старожил. Благодаря им лепельские клецки с душами получили статус «историко-культурной ценности» страны.





У каждой хозяйки свой подход, но есть рецепт, который прошел проверку столетиями. Именно он считается эталонным и именно этот вкус нужно обязательно попробовать тому, кто оказался в Лепеле.

Клецки нередко подают гостям на праздники. Местные жители проходят с торжественным шествием, показывают композиции из живых цветов, поют песни, танцуют и преподносят угощения с пылу с жару – все самое лучшее на праздничный стол. Хозяйки соревнуются в ювелирном вырезании на тыквах и кабачках, тончайшей нарезке колбасы, в украшении салатов и, конечно, в приготовлении фирменных клецок. Кругляши с мясом подносят в огромных кастрюлях и утром, и вечером. Вкуснее их пробовать горячими.





На некоторые праздники и вовсе устраивают конкурсы на лучшие клецки. Например, ни один день рождения Лепеля не обходится без этого сытного блюда. Со всей округи, со многих деревень и местечек приезжают женщины, чтобы поучаствовать в конкурсе на лучший кругляш. Настоящая битва хозяек.

Определяет вкуснейший рецепт специальная комиссия в строгих костюмах. Это чиновники, почетные жители города и другие уважаемые люди. Критерии оценки к клецке высокие: внешний вид, сочность, ароматика, пропорции начинки, а еще настроение, которое создают хозяйки экспертам во время дегустации.

Жюри проходит десятки подворий и в каждом в горячей кастрюле томятся фирменные клецки. Они идут на продажу для гостей праздника и туристов – 3 белорусских или 85 российских рублей за штуку. И всегда отложена отдельная партия для строго жюри.





И чтобы приготовить настоящие лепельские клецки, мастерицы берут очищенный картофель, мясо грудинки, лук, чеснок, тмин, укроп, соль и черный перец.

Самая сложная работа в клецках – подготовительная. Формировать сами картофельные кругляши проще. Следует раскатать основу, в центр кладут мясную начинку, закрывают и делают шарик.





Любовь лепельчан к фирменному блюду можно оценить только по количеству съеденного.

Заместитель председателя Лепельского исполкома по строительству и ЖКХ Николай Латышев уверяет: «Клецка – это бренд города, который неподражаем. Когда пробуешь каждую клецку, в каждом подворье, получаешь огромное удовольствие и понимаешь, насколько наши люди талантливые не только в работе, но и в кулинарии, и так далее».





Делаются клецки действительно с «душой». Душа – это мясная начинка, а вокруг картофельное тесто – это тело. Душа и тело. Все как у человека. В старину клецки имели сакральный смысл для белорусов. Готовились они на «Дзяды» – день поминовения усопших. Со временем это блюдо стало больше светским, а в Лепеле на выходные и праздники самым любимым.

У каждого человека, пожалуй, путешествие в новую страну или город ассоциируется с определенным вкусом. И поездка в Витебскую область определенно запомнится клецками с душами. Круглые, сочные, сытные. И самое главное – точно от души.