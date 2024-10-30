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BFS 17-й сезон: живая музыка, дух путешествий и инновационные гаджеты
30.10.2024 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Предельная концентрация модных брендов, красивых людей и масштабное шоу под живое исполнение музыкантов.
Гости отметили особо тонкую, а потому интересную и нативную интеграцию партнера
Целых пять модных показов в совершенно разных стилях и настроении сопровождали новые модели умных часов серии HUAWEI Watch GT 5, HUAWEI Watch GT 5 Pro и HUAWEI Watch Ultimate.
Данная интеграция наглядно показала, что гаджеты уместны абсолютно в любых образах: от спортивных костюмов до деловых и вечерних нарядов. Особое внимание зрителей привлекли рекламные ролики компании HUAWEI. Видео не только рассказали о продукте, но и стали полноценной частью шоу. Настоящие киношедевры на больших экранах.
Для мужчины костюм — это как визитная карточка. Он так много о нем говорит, что иногда этого достаточно. В то же время аксессуары задают тональность, рассказывают об образе жизни, о хобби и пристрастиях мужчины. Лучшие в создании трендовых мужских образов — определенно бренд
Тему путешествий подхватил автоцентр
В октябре наш партнер
Торгово-развлекательный центр
В этом году концептуальному пространству белорусских дизайнеров Trend Park исполняется 5 лет. Это отличный повод зайти поздравить дизайнеров покупками стильных вещей, сделать селфи в новом образе на яркой фотозоне и обязательно отметить пространство у себя в социальных сетях! Сейчас площадка насчитывает 26 дизайнерских корнеров с одеждой и аксессуарами. Каждый корнер — это отдельный бренд, со своей историей и уникальным концептом. Но абсолютно все очень стильно.
На шоу мы наблюдали восхитительный показ с участием брендов одежды: The Look, Ice Veronika, Ежевика, Love Myyr, TAYA, Alma Style, D.O.T., Prestige, WOF, Moshe. На ногах моделей были самые любимые и всегда актуальные модели New Balance. Стилист показа Мария Романова.
Закрывали шоу бренды Alena Goretskaya и Papilio. Дизайнеры Алена и Александра привезли из Бреста завораживающую коллекцию вечерних нарядов. Тонкое кружево и мягкий блеск атласа, образы в длине макси, стразы и вышивка, коктейльные и вечерние платья — мы описали лишь малую часть большой коллекции. Умные часы серии HUAWEI Watch GT 5, HUAWEI Watch GT 5 Prо дополнили образы как настоящие ювелирные украшения, в очередной раз доказав свою уместность и универсальность. Примерить и выбрать платье для главной ночи года или вашего красивого вечера можно в магазинах Alena Goretskaya и Papilio по адресу ул. Немига, 5.
Модели Национальной школы красоты долго готовились к ответственному дефиле и отлично смотрелись на подиуме. Визажисты команды Инны Леута — настоящие феи, которые смогли подчеркнуть природную красоту девушек и парней.
За волосы моделей отвечала большая команда профессионалов сети эко-салонов Cosmico. Укладки, которые выдержали череду репетиций, примерок и шоу, заслуживают восхищения. Руки опытных мастеров и топовые средства для домашних и салонных уходов помогут и вашим волосам блестеть как в свете софитов. В Cosmico большой перечень самых разных услуг и процедур не только для волос, также можно выбрать удобное время и место. Напоминаем, что держателей премиальных карт Mastercard ждут привилегии в сети эко-салонов Cosmico.
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Предельная концентрация модных брендов, красивых людей и масштабное шоу под живое исполнение музыкантов. Brands Fashion Show вновь создал настроение светской тусовке...
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