BFS 17-й сезон: живая музыка, дух путешествий и инновационные гаджеты

Источник материала: ProBusiness

Предельная концентрация модных брендов, красивых людей и масштабное шоу под живое исполнение музыкантов. Brands Fashion Show вновь создал настроение светской тусовке города М

Гости отметили особо тонкую, а потому интересную и нативную интеграцию партнера Mastercard в Brands Fashion Show. Предвкушение отпуска, атмосфера самолетов и новых стран нам своим танцем подарили Zaleski dance show. Костюмы пилотов, чемоданы Samsonite, показ Канцепт Крамы с трендовыми осенними образами позволили гостям ощутить дух путешествий и полетов. Эту атмосферу создали как часть презентации нового сервиса Mastercard FastTrack в Национальном аэропорту «Минск» для держателей премиальных карт Mastercard.

Целых пять модных показов в совершенно разных стилях и настроении сопровождали новые модели умных часов серии HUAWEI Watch GT 5, HUAWEI Watch GT 5 Pro и HUAWEI Watch Ultimate.





Данная интеграция наглядно показала, что гаджеты уместны абсолютно в любых образах: от спортивных костюмов до деловых и вечерних нарядов. Особое внимание зрителей привлекли рекламные ролики компании HUAWEI. Видео не только рассказали о продукте, но и стали полноценной частью шоу. Настоящие киношедевры на больших экранах.





Для мужчины костюм — это как визитная карточка. Он так много о нем говорит, что иногда этого достаточно. В то же время аксессуары задают тональность, рассказывают об образе жизни, о хобби и пристрастиях мужчины. Лучшие в создании трендовых мужских образов — определенно бренд HISTORIA . Не просто костюмы, а полноценные многослойные интересные комплекты, которые отлично собираются в капсулу. На показе мужские образы были дополнены умными часами Huawei с ерии HUAWEI Watch GT 5, HUAWEI Watch GT 5 Pro и HUAWEI Watch Ultimate , что наглядно демонстрировало, как гармонично смотрятся инновационные гаджеты и классические костюмы, как образу можно придать брутальности или расслабленности при помощи умного аксессуара, как выгодно подчеркнуть цвет или заострить внимание.





Тему путешествий подхватил автоцентр ДрайвМоторс , который провел интересные интеграции и конкурс с гостями шоу. У всех желающих (а их оказалось не мало) была возможность выиграть сертификат со скидкой на покупку автомобилей в салоне. ДрайвМоторс с удовольствием демонстрирует свои основные модели автомобилей Nissan Aria и Nissan X-Trail, а мы просим к ним присмотреться.





В октябре наш партнер Lamoda отмечает 10-летний юбилей . На шоу они сделали акцент на спорт шик, представив в рамках двух показов актуальные миксы женских и мужских образов в стилизации Валентины Казак. Интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров Lamoda постоянно работает над расширением пакета брендов и развитием технологий e-commerce, чтобы сделать наш шопинг проще и приятнее.





Торгово-развлекательный центр Galleria Minsk — то самое место, где есть абсолютно все для комфортного шопинга. Огромного количество топовых магазинов, фуд-корт, детский развлекательный центр «Йети и дети», концептуальное пространство белорусских дизайнеров Trend Park . Одним словом, идеальный шопинг для всей семьи в самом центре Минска.

В этом году концептуальному пространству белорусских дизайнеров Trend Park исполняется 5 лет. Это отличный повод зайти поздравить дизайнеров покупками стильных вещей, сделать селфи в новом образе на яркой фотозоне и обязательно отметить пространство у себя в социальных сетях! Сейчас площадка насчитывает 26 дизайнерских корнеров с одеждой и аксессуарами. Каждый корнер — это отдельный бренд, со своей историей и уникальным концептом. Но абсолютно все очень стильно.

На шоу мы наблюдали восхитительный показ с участием брендов одежды: The Look, Ice Veronika, Ежевика, Love Myyr, TAYA, Alma Style, D.O.T., Prestige, WOF, Moshe. На ногах моделей были самые любимые и всегда актуальные модели New Balance. Стилист показа Мария Романова.





Закрывали шоу бренды Alena Goretskaya и Papilio. Дизайнеры Алена и Александра привезли из Бреста завораживающую коллекцию вечерних нарядов. Тонкое кружево и мягкий блеск атласа, образы в длине макси, стразы и вышивка, коктейльные и вечерние платья — мы описали лишь малую часть большой коллекции. Умные часы серии HUAWEI Watch GT 5, HUAWEI Watch GT 5 Prо дополнили образы как настоящие ювелирные украшения, в очередной раз доказав свою уместность и универсальность. Примерить и выбрать платье для главной ночи года или вашего красивого вечера можно в магазинах Alena Goretskaya и Papilio по адресу ул. Немига, 5.

Модели Национальной школы красоты долго готовились к ответственному дефиле и отлично смотрелись на подиуме. Визажисты команды Инны Леута — настоящие феи, которые смогли подчеркнуть природную красоту девушек и парней.

За волосы моделей отвечала большая команда профессионалов сети эко-салонов Cosmico. Укладки, которые выдержали череду репетиций, примерок и шоу, заслуживают восхищения. Руки опытных мастеров и топовые средства для домашних и салонных уходов помогут и вашим волосам блестеть как в свете софитов. В Cosmico большой перечень самых разных услуг и процедур не только для волос, также можно выбрать удобное время и место. Напоминаем, что держателей премиальных карт Mastercard ждут привилегии в сети эко-салонов Cosmico.