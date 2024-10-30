«Били по голове, называли собаками»: что пережили мигранты, выдворенные из Польши в Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На границе Беларуси и Польши нашли группу мигрантов из Сирии, Сомали и Алжира. Польские пограничники выдворили их в соседнюю страну. Среди беженцев есть и травмированные. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Для Мухамеда Хаси из Сирии это лес несбывшихся надежд. Через Польшу он пытался попасть в Германию к дяде. Но вместе с 14 товарищами Евросоюз его не принял.

«Мы хотели перейти границу, поляки схватили нас, мы шесть или семь часов пролежали на дороге. Налево или направо посмотреть было нельзя, голову поднять тоже, если кто-то пытался, били по голове, называли собаками», – рассказал мужчина.

Белорусские пограничники нашли мигрантов рано утром. Сразу дали воду и еду, вызвали врачей. По их словам, почти у всех беженцев многочисленные ушибы, укусы собак и ранения от травматического оружия.

В первую очередь медики укрыли мигрантов термоодеялами. Хоть на улице плюсовая температура, они все равно очень замерзли. Поляки часами держали их без одежды.

«У некоторых очень высокая температура – 39 и до 40, поэтому сейчас укололи, должно становиться легче. Иммобилизирован один, потому что, со слов его друзей, он не может ходить, ему тяжело, есть подозрение на травму позвоночника», – пояснил врач скорой помощи Иван Русакевич.

В таком состоянии поляки вытолкнули мигрантов через калитку в заборе между странами. Она открывается только со стороны Евросоюза.

«Данная калитка заявлена польской стороной для миграции диких животных, но на участке моего подразделения данные калитки используются исключительно в случаях выдворения на территорию Республики Беларусь беженцев», – рассказал начальник заставы Андрей Синкевичус.