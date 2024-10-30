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«Били по голове, называли собаками»: что пережили мигранты, выдворенные из Польши в Беларусь
30.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На границе Беларуси и Польши нашли группу мигрантов из Сирии, Сомали и Алжира. Польские пограничники выдворили их в соседнюю страну. Среди беженцев есть и травмированные. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Для Мухамеда Хаси из Сирии это лес несбывшихся надежд. Через Польшу он пытался попасть в Германию к дяде. Но вместе с 14 товарищами Евросоюз его не принял.
Белорусские пограничники нашли мигрантов рано утром. Сразу дали воду и еду, вызвали врачей. По их словам, почти у всех беженцев многочисленные ушибы, укусы собак и ранения от травматического оружия.
В первую очередь медики укрыли мигрантов термоодеялами. Хоть на улице плюсовая температура, они все равно очень замерзли. Поляки часами держали их без одежды.
В таком состоянии поляки
«Данная калитка заявлена польской стороной для миграции диких животных, но на участке моего подразделения данные калитки используются исключительно в случаях выдворения на территорию Республики Беларусь беженцев», – рассказал начальник заставы Андрей Синкевичус.
Такие случаи на границе с Польшей – уже обыденность. За неделю поляки выдворяют по несколько групп мигрантов, говорят пограничники. У Беларуси и Евросоюза более 1200 километров границы. Забор растянулся на 75% из них.
«Процесс возведения инженерных заграждений сопредельными государствами на границе с Республикой Беларусь продолжается. Сами представители сопредельных государств отмечают, что эффективность таких заграждений составляет всего лишь 60% и поэтому является относительно неэффективным средством охраны государственной границы», – пояснил пресс-секретарь Госпогранкомитета Республики Беларусь Антон Бычковский.
На границе Беларуси и Польши сейчас действуют лишь два пункта пропуска. Работа других остановлена по решению Варшавы. Первым в 2021 году закрыли погранпереход «Кузница Белостоцкая», с белорусской стороны «Брузги». Тогда несколько тысяч мигрантов пытались попасть в Евросоюз.
Мигрантов с границы чаще всего доставляют в медучреждения белорусского Гродно. Помощь им оказывают бесплатно.
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Почти у всех беженцев многочисленные ушибы, укусы собак и ранения от травматического оружия.
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