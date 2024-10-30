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«Били по голове, называли собаками»: что пережили мигранты, выдворенные из Польши в Беларусь

30.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Били по голове, называли собаками»: что пережили мигранты, выдворенные из Польши в Беларусь
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

На границе Беларуси и Польши нашли группу мигрантов из Сирии, Сомали и Алжира. Польские пограничники выдворили их в соседнюю страну. Среди беженцев есть и травмированные. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Для Мухамеда Хаси из Сирии это лес несбывшихся надежд. Через Польшу он пытался попасть в Германию к дяде. Но вместе с 14 товарищами Евросоюз его не принял.

«Мы хотели перейти границу, поляки схватили нас, мы шесть или семь часов пролежали на дороге. Налево или направо посмотреть было нельзя, голову поднять тоже, если кто-то пытался, били по голове, называли собаками», – рассказал мужчина.

Белорусские пограничники нашли мигрантов рано утром. Сразу дали воду и еду, вызвали врачей. По их словам, почти у всех беженцев многочисленные ушибы, укусы собак и ранения от травматического оружия.

В первую очередь медики укрыли мигрантов термоодеялами. Хоть на улице плюсовая температура, они все равно очень замерзли. Поляки часами держали их без одежды.

«У некоторых очень высокая температура – 39 и до 40, поэтому сейчас укололи, должно становиться легче. Иммобилизирован один, потому что, со слов его друзей, он не может ходить, ему тяжело, есть подозрение на травму позвоночника», – пояснил врач скорой помощи Иван Русакевич.

В таком состоянии поляки вытолкнули мигрантов через калитку в заборе между странами. Она открывается только со стороны Евросоюза.

«Данная калитка заявлена польской стороной для миграции диких животных, но на участке моего подразделения данные калитки используются исключительно в случаях выдворения на территорию Республики Беларусь беженцев», – рассказал начальник заставы Андрей Синкевичус.

Такие случаи на границе с Польшей – уже обыденность. За неделю поляки выдворяют по несколько групп мигрантов, говорят пограничники. У Беларуси и Евросоюза более 1200 километров границы. Забор растянулся на 75% из них.

«Процесс возведения инженерных заграждений сопредельными государствами на границе с Республикой Беларусь продолжается. Сами представители сопредельных государств отмечают, что эффективность таких заграждений составляет всего лишь 60% и поэтому является относительно неэффективным средством охраны государственной границы», – пояснил пресс-секретарь Госпогранкомитета Республики Беларусь Антон Бычковский.

На границе Беларуси и Польши сейчас действуют лишь два пункта пропуска. Работа других остановлена по решению Варшавы. Первым в 2021 году закрыли погранпереход «Кузница Белостоцкая», с белорусской стороны «Брузги». Тогда несколько тысяч мигрантов пытались попасть в Евросоюз.

Мигрантов с границы чаще всего доставляют в медучреждения белорусского Гродно. Помощь им оказывают бесплатно.



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Теги: Гродно
 
 
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Почти у всех беженцев многочисленные ушибы, укусы собак и ранения от травматического оружия.
 
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