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Лебедев: Миссия наблюдателей от СНГ будет работать на выборах президента Беларуси

30.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: ТАСС

Миссия наблюдателей от СНГ будет работать на президентских выборах в Беларуси. Об этом заявил генсек Содружества Сергей Лебедев на очередном заседании Совета полномочных представителей СНГ. Оно прошло в Минске, сообщает «МИР 24».

Постпреды обсудили подготовку к кампании. Представители Содружества в этом году наблюдали за голосованиями в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане. На заседании также рассмотрели расширение экономического сотрудничества в условиях давления коллективного Запада. Экономика стран СНГ не пострадала от санкций. Сейчас товарооборот составляет 19%. Помимо прочего, представители стран СНГ обсудили углубление сотрудничества в политической, социальной и гуманитарных сферах.

«Исполком СНГ совместно с Советом постпредов готовит план реализации идей и предложений, дорожную карту по выполнению предложений. И я могу сказать, что большая часть выполнена. А самое главное, что предложения направлены на улучшение нашей работы. Я могу подытожить, что Содружество живет, развивается в интересах всех стран СНГ», – подчеркнул Сергей Лебедев.

В ноябре в Астане пройдет встреча глав государств ОДКБ, а в конце декабря состоится неформальный саммит глав государств Содружества.



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Теги: Минск
 
 
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Генсек Содружества принял участие в очередном заседании Совета полномочных представителей СНГ в Минске.
 
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