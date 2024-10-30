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Лебедев: Миссия наблюдателей от СНГ будет работать на выборах президента Беларуси
30.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Миссия наблюдателей от СНГ будет работать на президентских выборах в Беларуси. Об этом заявил генсек Содружества
Постпреды обсудили подготовку к кампании. Представители Содружества в этом году наблюдали за голосованиями в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане. На заседании также рассмотрели расширение экономического сотрудничества в условиях давления коллективного Запада. Экономика стран СНГ не пострадала от санкций. Сейчас товарооборот составляет 19%. Помимо прочего, представители стран СНГ обсудили углубление сотрудничества в политической, социальной и гуманитарных сферах.
В ноябре в Астане пройдет встреча глав государств ОДКБ, а в конце декабря состоится неформальный саммит глав государств Содружества.
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Генсек Содружества принял участие в очередном заседании Совета полномочных представителей СНГ в Минске.
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