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Погода в СНГ: Казахстан накрыли туманы и дожди, в Беларуси влажно и пасмурно

30.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Казахстан накрыли туманы и дожди, в Беларуси влажно и пасмурно
 Фото: МТРК «Мир»

Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь и плюс девять будет в среду в Москве. О погоде в других городах и странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Туманы, холодные дожди и скользкие дороги. Казахстан настраивается на зимний лад. На востоке и севере республики синоптики обещают мокрый снег. Ночью столбики термометров там опустятся до минус четырех. А вот на юге готовятся к новой волне тепла. В Алматы яркое солнце и плюс 11.

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Зоопарк с начала осени готовится к наступлению холодов. В порядок приводят зимние вольеры. Чтобы перенести морозы легко, животным нужно хорошо отъедаться, говорят ветврачи. Поэтому питомцам уже сейчас меняют состав и объем рациона. В меню много витаминов и минералов. Ближе к зиме многие обитатели парка переходят в энергосберегающий режим, но есть и те, кто прохладе рад. Больше всех – полярная медведица. А вот сайгаки, степные волки, яки и даже кенгуру к приходу зимы относятся спокойно.

Беларусь

Пасмурно и дождливо будет в Беларуси, на термометрах плюс 14. Осень больше не балует теплыми деньками, а влажность воздуха ощущается сильнее.

Пережить осеннюю хандру минчанам уже много лет помогает дворник Денис Юрков. Он делает масштабные композиции из опавшей листвы. Отбоя от «заказов» жителей многоэтажек нет – просят выложить сердечки, смайлы и даже признания в любви. В сухую и безветренную погоду такими композициями можно любоваться несколько дней.



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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
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