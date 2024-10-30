Погода в СНГ: Казахстан накрыли туманы и дожди, в Беларуси влажно и пасмурно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь и плюс девять будет в среду в Москве. О погоде в других городах и странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан



Туманы, холодные дожди и скользкие дороги. Казахстан настраивается на зимний лад. На востоке и севере республики синоптики обещают мокрый снег. Ночью столбики термометров там опустятся до минус четырех. А вот на юге готовятся к новой волне тепла. В Алматы яркое солнце и плюс 11.

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