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Погода в СНГ: Казахстан накрыли туманы и дожди, в Беларуси влажно и пасмурно
30.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь и плюс девять будет в среду в Москве. О погоде в других городах и странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
Беларусь
Пасмурно и дождливо будет в Беларуси, на термометрах плюс 14. Осень больше не балует теплыми деньками, а влажность воздуха ощущается сильнее.
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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