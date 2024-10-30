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Возможности для использования семейного капитала расширили в Беларуси. На что теперь можно потратить деньги?
30.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко продлил срок действия
Белорусские семьи, в которых родился третий ребенок, получат от государства 31,5 тысячу белорусских рублей (920 тысяч российских). Такую же сумму выплатят на каждого следующего ребенка. Это помощь государства многодетным. Но использовать семейный капитал можно лишь для определенных целей.
Это, например, строительство или ремонт жилья, медицинские услуги, образование. Теперь перечень расширят. Семейный капитал позволит заранее оплатить обучение, купить средства для социальной реабилитации ребенка-инвалида или рефинансировать кредит на жилье. Также впервые в указе закреплены права детей наравне с родителями.
Указ продлит программу семейного капитала еще на пять лет. Она стала популярной и хорошо себя зарекомендовала – сейчас депозитный счет открыт для 134 тысяч многодетных семей.
Капитал теперь смогут получить и иностранные родители, но с условием. Получить гражданство Беларуси они должны не позднее года с момента рождения третьего ребенка.
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Возможности для использования семейного капитала расширили в Беларуси. На что теперь можно потратить деньги?
Семейный капитал назначается многодетным семьям, воспитывающим трех и более детей.
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