Возможности для использования семейного капитала расширили в Беларуси. На что теперь можно потратить деньги?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко продлил срок действия программы семейного капитала. Он назначается многодетным семьям, воспитывающим трех и более детей. Теперь перечень возможностей для его использования расширили, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Белорусские семьи, в которых родился третий ребенок, получат от государства 31,5 тысячу белорусских рублей (920 тысяч российских). Такую же сумму выплатят на каждого следующего ребенка. Это помощь государства многодетным. Но использовать семейный капитал можно лишь для определенных целей.

Это, например, строительство или ремонт жилья, медицинские услуги, образование. Теперь перечень расширят. Семейный капитал позволит заранее оплатить обучение, купить средства для социальной реабилитации ребенка-инвалида или рефинансировать кредит на жилье. Также впервые в указе закреплены права детей наравне с родителями.

«В случае использования семейного капитала на приобретение жилья, на строительство жилья, эти средства будут считаться средствами всех членов семьи в равных долях. Если семейный капитал используется по другим намерениям, то эти средства буду являться средствами того члена семьи, в отношении которого они использованы», – рассказала заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и соцзащиты Беларуси Светлана Коваль.

Указ продлит программу семейного капитала еще на пять лет. Она стала популярной и хорошо себя зарекомендовала – сейчас депозитный счет открыт для 134 тысяч многодетных семей.

Капитал теперь смогут получить и иностранные родители, но с условием. Получить гражданство Беларуси они должны не позднее года с момента рождения третьего ребенка.



Указ о продлении срока действия программы семейного капитала вступит в силу со следующего года.