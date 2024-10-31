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Применение новых технологий для охраны рубежей обсудили в Минске

31.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Применение новых технологий для охраны рубежей обсудили на международной конференции в Минске. Заседание прошло под эгидой Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ. Главная тема встречи – противодействие трансграничной преступности, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Проект воздушной разведки разработали для наблюдения за государственной границей. Программа поможет определить, например, факт пересечения контрольно-следовой полосы.

«Особое внимание последнее время уделяется у нас при разработке, при приеме в опытную эксплуатацию применению в технических средствах, в системах охраны границы возможностей искусственного интеллекта», – рассказал заместитель начальника Института пограничной службы Беларуси по научной деятельности Павел Савинов.

Участники конференции обсудили не только способы противодействия трансграничной преступности, но и формы противозаконной деятельности, которые создают опасность национальным интересам СНГ.

«Актуальность обусловлена тем, что мы видим резкие вызовы, которые происходят возле наших границ, в том числе и те трансграничные преступления. И только вместе мы можем, обсуждая эту проблематику, выработать конкретные пути в пограничной сфере», – отметил начальник Института пограничной службы Беларуси Сергей Жилинский.

Каждую неделю пограничники фиксируют нарушения. Это в первую очередь случаи выдворения беженцев из стран ЕС в Беларусь. По данным Госпогранкомитета, с 2021 года только на границе с Польшей обнаружено 27 тел иностранцев.

«Как мы видим, в данном пролете этого забора пограничники сопредельных государств и вытесняют группы беженцев, избитых и изможденных зачастую. Они оставляют их без еды и воды. Бывает, что и без теплой одежды. После применения физической силы. Данные действия сопровождаются запугиванием. Может применяться оружие», – рассказал пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

На границе с Беларусью страны ЕС в одностороннем порядке закрыли больше половины своих пунктов пропуска. Из 14 сейчас работают только пять. Блокировка транспортных потоков на этих направлениях наносит вред не только экономике. Страдают обычные граждане.

«Мы готовы хоть завтра нормализовать с ними отношения. Зачем закрыли погранпереходы? Поляки к нам, поляки из Польши, и наши поляки туда. Ведь там по живому граница проходила. На могилки ходили. Сейчас на могилу нельзя попасть. Белорусам сложно понять, что движет европейскими элитами в их стремлении отгородиться и вновь выстроить «железный занавес». Понимая, что это путь в никуда, в ответ мы предпринимаем для кого-то неожиданные, но естественные и понятные для нас шаги: мы, наоборот, открываем границы», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Белорусские пограничные группы продолжают дежурить на всех погранпунктах республики. Они постоянно улучшают защиту национальных рубежей.

Сложной остается и обстановка на действующих погранпереходах. Транспортный коллапс фиксируют во всех направлениях из Беларуси в страны ЕС. Только в Бресте в очереди ожидают более 1 200 легковых авто.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Заседание прошло под эгидой Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ.
 
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