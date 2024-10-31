|
Применение новых технологий для охраны рубежей обсудили в Минске
31.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Применение новых технологий для охраны рубежей обсудили на международной конференции в Минске. Заседание прошло под эгидой Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ. Главная тема встречи – противодействие трансграничной преступности, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Проект воздушной разведки разработали для наблюдения за государственной границей. Программа поможет определить, например, факт пересечения контрольно-следовой полосы.
Участники конференции обсудили не только способы противодействия трансграничной преступности, но и формы противозаконной деятельности, которые создают опасность национальным интересам СНГ.
Каждую неделю пограничники фиксируют нарушения. Это в первую очередь случаи выдворения беженцев из стран ЕС в Беларусь. По данным Госпогранкомитета, с 2021 года только на границе с Польшей обнаружено 27 тел иностранцев.
На границе с Беларусью страны ЕС в одностороннем порядке закрыли больше половины своих пунктов пропуска. Из 14 сейчас работают только пять. Блокировка транспортных потоков на этих направлениях наносит вред не только экономике. Страдают обычные граждане.
Белорусские пограничные группы продолжают дежурить на всех погранпунктах республики. Они постоянно улучшают защиту национальных рубежей.
Сложной остается и обстановка на действующих погранпереходах. Транспортный коллапс фиксируют во всех направлениях из Беларуси в страны ЕС. Только в Бресте в очереди ожидают более 1 200 легковых авто.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заседание прошло под эгидой Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)