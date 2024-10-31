Применение новых технологий для охраны рубежей обсудили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Применение новых технологий для охраны рубежей обсудили на международной конференции в Минске. Заседание прошло под эгидой Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ. Главная тема встречи – противодействие трансграничной преступности, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Проект воздушной разведки разработали для наблюдения за государственной границей. Программа поможет определить, например, факт пересечения контрольно-следовой полосы.

«Особое внимание последнее время уделяется у нас при разработке, при приеме в опытную эксплуатацию применению в технических средствах, в системах охраны границы возможностей искусственного интеллекта», – рассказал заместитель начальника Института пограничной службы Беларуси по научной деятельности Павел Савинов.

Участники конференции обсудили не только способы противодействия трансграничной преступности, но и формы противозаконной деятельности, которые создают опасность национальным интересам СНГ.

«Актуальность обусловлена тем, что мы видим резкие вызовы, которые происходят возле наших границ, в том числе и те трансграничные преступления. И только вместе мы можем, обсуждая эту проблематику, выработать конкретные пути в пограничной сфере», – отметил начальник Института пограничной службы Беларуси Сергей Жилинский.

Каждую неделю пограничники фиксируют нарушения. Это в первую очередь случаи выдворения беженцев из стран ЕС в Беларусь. По данным Госпогранкомитета, с 2021 года только на границе с Польшей обнаружено 27 тел иностранцев.

«Как мы видим, в данном пролете этого забора пограничники сопредельных государств и вытесняют группы беженцев, избитых и изможденных зачастую. Они оставляют их без еды и воды. Бывает, что и без теплой одежды. После применения физической силы. Данные действия сопровождаются запугиванием. Может применяться оружие», – рассказал пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

На границе с Беларусью страны ЕС в одностороннем порядке закрыли больше половины своих пунктов пропуска. Из 14 сейчас работают только пять. Блокировка транспортных потоков на этих направлениях наносит вред не только экономике. Страдают обычные граждане.