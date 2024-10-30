«Умные» лифты появились в домах Беларуси и России. В чем особенности смарт-технологии?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В домах Беларуси и России появились «умные» лифты . Теперь там работает система «свободные руки». Новый проект создали инженеры из Могилева и IT-специалисты из Минска, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Вызвать лифт через приложение можно заранее. Это экономит время. Кабина будет ожидать пассажира к его приходу. Система идентифицирует человека и доставит на указанный этаж. Интернет не нужен, лифт связан с мобильным телефоном по Bluetooth.

«Отличие обычного лифта от смарт это в наличие данного устройства. Это контроллер, который устанавливается в панель управления, в котором уже зашито программное обеспечение, и осуществляется связь с мобильным телефоном», – рассказал заместитель главного конструктора по электроприводу и автоматике Константин Прудников.

Установить смарт-систему можно не только в такой новый лифт, но и в обычный. Технология универсальна и интегрируется в проекты «Умный дом» и «Умный город». Их активно развивают в Беларуси.

«Мы предлагаем сразу в комплексе оборудование всей придомовой территории. Это шлагбаум, это домофонная дверь, это подъемник для инвалидов. Также осуществляется беспрепятственный проезд спецтехники либо экстренных служб», – рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Антон Бельский.

Смарт-лифты также рассчитаны на работу в промышленных зданиях. Каждому пользователю выдается электронный ключ, который привязывают к приложению. Так работник предприятия получает доступ только на конкретный этаж.