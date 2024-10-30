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«Умные» лифты появились в домах Беларуси и России. В чем особенности смарт-технологии?
30.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В домах Беларуси и России появились «умные»
Вызвать лифт через приложение можно заранее. Это экономит время. Кабина будет ожидать пассажира к его приходу. Система идентифицирует человека и доставит на указанный этаж. Интернет не нужен, лифт связан с мобильным телефоном по Bluetooth.
Установить смарт-систему можно не только в такой новый лифт, но и в обычный. Технология универсальна и интегрируется в проекты «Умный дом» и «Умный город». Их активно развивают в Беларуси.
Смарт-лифты также рассчитаны на работу в промышленных зданиях. Каждому пользователю выдается электронный ключ, который привязывают к приложению. Так работник предприятия получает доступ только на конкретный этаж.
В умных лифтах кнопки все же останутся. Например, в торговых центрах панель управления можно будет настраивать в разных алгоритмах. Первые образцы уже установлены в Беларуси и России.
«Основными потребителями, которых интересует данная система, являются крупные строительные компании: российские, казахские и азербайджанские», – рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Антон Бельский.
На могилевском производстве в этом году планируют выпустить 13 тысяч лифтов – и обычных, и умных.
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Вызвать лифт через приложение можно заранее. Система идентифицирует человека и доставит на указанный этаж.
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