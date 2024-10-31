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Форум для белорусского бизнеса "Лига экспорта" пройдет в Минске 10 декабря
31.10.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
10 декабря 2024 года в Минске состоится форум
Национальный центр маркетинга Беларуси проведет 10 декабря 2024 года в Минске форум «Лига экспорта». Мероприятие станет уникальной площадкой для белорусских экспортеров, где они смогут получить ответы на вопросы от ведущих экспертов в сфере внешнеэкономической деятельности.
Главной темой форума станет «Движение бизнеса на Восток». Организаторы подчеркивают, что мероприятие будет носить максимально прикладной характер и позволит экспортерам «подпитаться» практической информацией, необходимой для принятия верных бизнес-решений.
В качестве основной темы для панельной дискуссии определено влияние глобальных трендов во внешнеэкономической деятельности на Республику Беларусь.
Форум будет включать в себя три параллельных секции.
В рамках первой секции будут рассмотрены практические кейсы, связанные с логистикой, финансовым и юридическим сопровождением внешнеторговых сделок. Отдельное внимание будет уделено перспективным направлениям для делового сотрудничества с Китаем и условиям доступа на рынок этой страны, успешному опыту и минимизации рисков при заключении экспортных и импортных контрактов.
Вторая секция будет посвящена электронной торговле и цифровизации сервисов ВЭД. Участники секции смогут получить подробную информацию об инструментах, необходимых для успешного выхода на международный рынок интернет-торговли, новом функционале портала
Третья секция предусматривает обсуждение актуальных трендов в маркетинговых исследованиях, в том числе внедрение искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов.
Форум «Лига экспорта» рассчитан на руководителей предприятий и сотрудников внешнеэкономических и маркетинговых отделов. В прошлом году мероприятие посетили около 500 представителей белорусского бизнеса.
Участие в форуме бесплатное для белорусских компаний. Для регистрации необходимо заполнить форму на сайте организатора по ссылке:
Подробная программа форума доступна по ссылке:
Контакты организатора:
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10 декабря 2024 года в Минске состоится форум «Лига экспорта», организованный Национальным центром маркетинга. Мероприятие посвящено теме «Движение бизнеса на...
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