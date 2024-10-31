Источник материала: ProBusiness





10 декабря 2024 года в Минске состоится форум «Лига экспорта» , организованный Национальным центром маркетинга. Мероприятие посвящено теме «Движение бизнеса на Восток». Форум предоставит экспортерам возможность получить полезную практическую информацию от экспертов в области логистики, финансового и юридического сопровождения сделок, маркетинга и электронной торговли, работы на китайском рынке.

Национальный центр маркетинга Беларуси проведет 10 декабря 2024 года в Минске форум «Лига экспорта». Мероприятие станет уникальной площадкой для белорусских экспортеров, где они смогут получить ответы на вопросы от ведущих экспертов в сфере внешнеэкономической деятельности.

Главной темой форума станет «Движение бизнеса на Восток». Организаторы подчеркивают, что мероприятие будет носить максимально прикладной характер и позволит экспортерам «подпитаться» практической информацией, необходимой для принятия верных бизнес-решений.

В качестве основной темы для панельной дискуссии определено влияние глобальных трендов во внешнеэкономической деятельности на Республику Беларусь.

Форум будет включать в себя три параллельных секции.

В рамках первой секции будут рассмотрены практические кейсы, связанные с логистикой, финансовым и юридическим сопровождением внешнеторговых сделок. Отдельное внимание будет уделено перспективным направлениям для делового сотрудничества с Китаем и условиям доступа на рынок этой страны, успешному опыту и минимизации рисков при заключении экспортных и импортных контрактов.

Вторая секция будет посвящена электронной торговле и цифровизации сервисов ВЭД. Участники секции смогут получить подробную информацию об инструментах, необходимых для успешного выхода на международный рынок интернет-торговли, новом функционале портала export.by, возможностях участия в российских закупках на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг».

Третья секция предусматривает обсуждение актуальных трендов в маркетинговых исследованиях, в том числе внедрение искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов.

Форум «Лига экспорта» рассчитан на руководителей предприятий и сотрудников внешнеэкономических и маркетинговых отделов. В прошлом году мероприятие посетили около 500 представителей белорусского бизнеса.

Участие в форуме бесплатное для белорусских компаний. Для регистрации необходимо заполнить форму на сайте организатора по ссылке: https://export.by/league/

Подробная программа форума доступна по ссылке: https://export.by/league/program