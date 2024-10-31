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Представительница Белорусского союза женщин выдвинулась на пост президента республики
31.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Участницей гонки за пост президента Республики Беларусь стала одна из лидеров Белорусского союза женщин. Документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей принял Центризбирком, передает телеканал «МИР 24».
Ольга Чемоданова – главный идеолог Мингорисполкома. В общественном объединении она возглавляет Минскую городскую организацию. Инициативу по ее выдвижению поддержали на заседании правления союза.
Выборы президента Беларуси
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Ольга Чемоданова – главный идеолог Мингорисполкома, в общественном объединении она возглавляет Минскую городскую организацию.
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