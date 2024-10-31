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Представительница Белорусского союза женщин выдвинулась на пост президента республики

31.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представительница Белорусского союза женщин выдвинулась на пост президента республики
 Фото: Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь

Участницей гонки за пост президента Республики Беларусь стала одна из лидеров Белорусского союза женщин. Документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей принял Центризбирком, передает телеканал «МИР 24».

Ольга Чемоданова – главный идеолог Мингорисполкома. В общественном объединении она возглавляет Минскую городскую организацию. Инициативу по ее выдвижению поддержали на заседании правления союза.

«Мы должны достойно участвовать в этой избирательной кампании для того, чтобы показать, что женское начало конструктивно. Мы знаем, что женщин по-разному использовали в разные времена, но мы хотим показать, что женщины – это те, кто работает на единение общества. Это те, кто идет вперед с действительно мирной созидающей повесткой», – заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Выборы президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года.



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Ольга Чемоданова – главный идеолог Мингорисполкома, в общественном объединении она возглавляет Минскую городскую организацию.
 
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