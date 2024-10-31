Как белорусскому бизнесу получить финансирование? 17 популярных вопросов и ответов

Источник материала: ProBusiness





Многие белорусские предприниматели сталкиваются с трудностями в получении финансирования для развития бизнеса. Отказ в кредите, недостаток оборотных средств, высокие процентные ставки и сложности с документами — это лишь некоторые из проблем, которые могут затормозить рост компании. Что же делать в такой ситуации? Ольга Панада, учредитель ООО «ФинГлобал» , ответила на часто задаваемые вопросы о том, как бизнесу получить финансирование в Беларуси.

Ольга Панада

учредитель ООО «ФинГлобал»

ООО «ФинГлобал» — официальный партнер банков и лизинговых компаний, что позволяет оказывать широкий спектр услуг и обеспечивать максимально выгодные условия для клиентов. Компания предлагает клиентам комплекс услуг по поиску, подбору и согласованию индивидуальных условий:



✅ финансирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

✅ лизинговые сделки (коммерческая недвижимость, оборудование, грузовой автотранспорт, морские контейнеры, возвратный лизинг и др.);

✅ подключение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к онлайн-сервису рассрочек, кредитов и лизинга для покупки товаров и услуг физическими лицами;

✅ беспроцентное кредитование покупателей-юридических лиц;

✅ анализ кредитной истории и оптимизация кредитной нагрузки.

Сумма и валюта кредита

— Какую сумму может получить юридическое лицо без залога?

— Без залога белорусские юридические лица могут получить кредит на сумму до 1 млн рублей, но потребуется поручительство двух физических лиц.

— Как рассчитать сумму, которую может получить белорусское юрлицо на развитие своего бизнеса?

— Если запрашиваемая сумма превышает 50 000 рублей, потребуется прислать финансовую отчетность, ответить на ряд уточняющих вопросов. Если сумма меньше, то отчетность не требуется. После анализа финансового состояния, проверки на наличие стоп-факторов, Вы получите предварительный ответ с расчетом доступной суммы финансирования.





— В какой валюте может взять кредит ИП или компания в Беларуси?

— Юр. лица могут взять кредит в одной из пяти доступных валют: белорусские рубли, доллары США, евро, российские рубли и китайские юани. Этот выбор валют позволяет бизнесу гибко планировать свои финансовые обязательства в зависимости от потребностей и валютных операций.

— Что делать, если кредит уже одобрен, но сумма меньше, чем требуется?

— В этому случае вы можете рассмотреть возможность получения дополнительного кредита в другом банке или начать искать инвесторов, которые смогут предложить недостающую сумму. Оба варианта помогут вам закрыть финансовую потребность и продолжить развитие бизнеса.

Сроки и цели кредита

— На какой срок можно взять кредит ?

— Срок кредитования зависит от целевого назначения использования денежных средств. Максимальный срок, на который бизнес может получить кредит — до 10 лет.

— На какие цели ИП или компания может получить кредит?

— Юридические лица могут получить кредит на различные цели: пополнение оборотных средств, закупку товаров, сырья и материалов, покупку оборудования и автомобилей, приобретение зданий и сооружений, их ремонт и модернизацию, развитие и расширение бизнеса, оплату налогов и выплату заработной платы, а также на рефинансирование действующих кредитов и лизингов.





— Что нужно для того, чтобы получить кредит на старт бизнеса в Беларуси?

— Потребуется открыть ООО или ИП, разработать финансовую модель и бизнес-план, найти поручителя (юридическое лицо) и подготовить предварительные договоры, подтверждающие цели и направления использования средств. Вы можете обратиться к нам, и мы упростим этот процесс, помогая вам на каждом этапе.

Залог, убыток, невозможность оплаты

— Как белорусским юридическим лицам получить кредит без залога?

— Для начала убедитесь, что у вас хорошая кредитная история, тщательно подготовленный бизнес-план и полная финансовая отчетность. Обратитесь за консультацией в разные банки для поиска подходящих условий и рассмотрите государственные программы поддержки бизнеса, которые могут предлагать кредиты без залога.

— Можно ли белорусскому ИП или компании с убытком получить кредит?

— Можно, но это будет сложнее. Банки оценивают финансовое состояние компании, и наличие убытка может существенно снизить шансы на одобрение кредита. Если у компании есть четкий план по выходу из убытков, хороший бизнес-план и положительная кредитная история или стабильный денежный поток, банк может рассмотреть заявку. В таких случаях важно представить обоснование для убытков и продемонстрировать перспективы улучшения финансовой ситуации.





— Как влияют текущие долги и обязательства ИП или компании на получение нового кредита?

— Текущие долги и обязательства ИП или компании напрямую влияют на возможность получения нового кредита, так как они снижают доступную сумму финансирования. Платежеспособность клиента оценивается на основе его финансового состояния: выручки, чистой прибыли и собственного капитала. Если у клиента уже есть кредиты, лизинги или другие обязательства, эти суммы вычитаются из возможного лимита нового кредита.

— Что будет, если белорусское ИП или компания не сможет выплачивать кредит?

— В этом случае банк может инициировать судебный процесс для взыскания долга. Однако в такой ситуации важно не паниковать, а пересмотреть свои расходы и обратиться в банк с просьбой о реструктуризации долга. Это может включать изменение графика платежей, снижение суммы ежемесячных выплат или продление срока кредита, что поможет облегчить финансовую нагрузку и избежать серьезных последствий.

Ставки, скорость и документы на получение кредита

— От чего зависят ставки по кредитам для ИП и компаний в Беларуси?

— Процентные ставки по кредитам для ИП и компаний в Беларуси зависят от нескольких факторов: типа заемщика (ИП или организация), возраста бизнеса (как давно открыта компания — менее полугода, год или больше), цели кредита (лизинг, инвестиционные проекты, текущая деятельность или возобновляемая кредитная линия), а также от источника финансирования (кредит напрямую от банка или через программы поддержки, такие как Банк развития). Эти факторы определяют условия кредитования и конечную процентную ставку.





— Как быстро белорусское ИП или компания может получить кредит при срочной потребности в деньгах?

— При срочной потребности в деньгах белорусское ИП может получить кредит очень быстро, в некоторых случаях его можно оформить всего за 30 минут. Клиент приходит в офис, подает заявку на кредит, и ответ от банка поступает практически мгновенно. Для ООО процесс может занять немного больше времени — около 2 часов. В среднем процедура занимает 1 день, что позволяет оперативно решить вопрос с финансированием.

— Какие документы нужны белорусской компании и ИП для получения кредита?

— Потребуется собрать определенный пакет документов, в который обычно входят паспорт директора и учредителя, свидетельство о регистрации компании, устав, приказ о назначении директора, решение учредителей, финансовая отчетность за определенный промежуток времени, а также анкета заемщика. Эти документы необходимы для того, чтобы банк мог оценить платежеспособность компании и принять решение о выдаче кредита.

Отказ в кредите: что делать?

— Если у белорусского ИП или компании нет кредитной истории, дадут ли кредит?

— Ситуация может развиваться по-разному. Во-первых, в кредите могут отказать. Во-вторых, могут предложить финансирование, но на менее выгодных условиях: повысить процентную ставку, сократить срок кредита или установить дополнительные условия, такие как поручительство или залог. В некоторых случаях банки могут предложить ИП сначала взять небольшой кредит в другом месте и погасить его, прежде чем обращаться за более крупным кредитом. Для организаций ситуация чуть проще: банки учитывают кредитные истории как самой компании, так и ее учредителей.





— Что делать, если банк отказал в кредите?

— Если банк отказал в кредите, проверьте финансовую отчетность: работает ли ваш бизнес с прибылью, есть ли просрочки по платежам за последние 3−4 года. Убедитесь в правильности заполнения всех документов и отсутствии ошибок. Банки анализируют кредитную историю за период от 2 до 5 лет, и даже краткосрочные просрочки могут повлиять на решение. Также проверьте наличие исполнительных производств и неоплаченных штрафов.

— На каком еще основании банки могут отказать в кредите?

— Белорусские банки не раскрывают причины отказа в финансировании. Исходя из нашей практики, наиболее частые причины:

компания существует менее одного года;

есть действующие обязательства перед банками или лизинговыми компаниями;

среди учредителей есть иностранные граждане или организации;

вид деятельности по ОКЭД не подходит для кредитования;

компания работает с убытком;

есть просрочки по кредитам у компании или ее учредителей;

отсутствует обеспечение по кредиту (поручители или залог);

компания участвует в судебных процессах или имеет исполнительные производства.

Самые частые ошибки белорусских ИП и компаний, которые могут привести к отказу в кредите, включают плохую кредитную историю, отсутствие или плохо составленный бизнес-план, низкую платежеспособность (низкую выручку или наличие убытков), отсутствие залогов, несоответствие требованиям банка (например, возраст ИП ниже установленного), неверно заполненный пакет документов и наличие текущих судебных дел.

Чтобы улучшить кредитную историю и повысить шансы на получение кредита, рекомендуется: закрыть действующие кредиты, рассрочки и займы, оплачивать кредиты без просрочек, взять небольшой кредит и погасить его досрочно.