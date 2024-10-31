Дилерам пора напрячься? Что будет с приходом на белорусский рынок еще одного китайского производителя авто

Источник материала: ProBusiness





Построить всего за год современный завод, где автоматизация работы в отдельных цехах доходит до 100%? Производить миллионы автомобилей? Постоянно тестировать новые разработки, чтобы удовлетворить практически все запросы потребителей? И это делает не Илон Маск. На такое способны китайские производители машин. В частности — Changan Automobile. Компания вошла в тройку крупнейших на рынке Китая и в десятку мировых производителей авто, а теперь активно взялась за рост на зарубежных рынках. Причем задатки для этого у компании есть: итальяские и японские дизайнеры, британские и американские инженеры, а также китайские трудолюбие и настойчивость могут, вероятно, многое. Недавно Changan заявил и о повторном приходе в Беларусь. «Про бизнес» съездил в Китай, чтобы увидеть, где и как разрабатывают, производят, испытывают авто, которые вскоре появятся на нашем рынке, а также понять, пора ли из-за этого «напрячься» дилерам других марок.

Что сейчас происходит на авторынке Беларуси

По данным Автомобильной ассоциации БАА, в сентябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в стране продолжили расти. Автодилеры отчитались об отгрузке потребителям 4320 легковых автомобилей, что составляет 210% к соответствующему периоду прошлого года.

44,3% реализованных дилерами легковых автомобилей произведены в Беларуси, 38,4% ввезены из (произведены в) Российской Федерации и 17,3% — из-за пределов Евразийского экономического союза.

Не китайские автомобильные марки обеспечили всего 33,45% дилерских продаж, то есть треть всего объема.

Доля «зеленых автомобилей» в дилерских продажах за год выросла с 2,23% в сентябре 2023 года до 7,93% в сентябре текущего года.





По прогнозам членов «БАА», за год будет продано 45−48 тысяч новых легковых автомобилей. При достижении прогнозируемого показателя рынок дилерских продаж может вырасти более чем в два раза к уровню предыдущего года. «При этом уже очевидно, что в 2024 году темпы роста дилерских продаж легковых автомобилей превзойдут аналогичный показатель предыдущих лет за весь двадцатилетний период публикации нашей статистики», — утверждает руководитель ООО «Автоцентр на МКАД» и председатель правления БАА Сергей Варивода.

Высокие темпы роста рынка в этом году эксперты чаще всего объясняют доступностью финансирования: кредиты и лизинг на авто позволяют многим пересесть на новые машины без особых проблем.

Changan Automobile Group: начинали в 19 веке с производства оружия, а к началу 21-го стали заметным игроком китайского автопрома

Компания, которая сегодня выпускает больше 2 млн авто в год, появилась во второй половине 19 века, в 1862 году. Интересно, что Changan — это даже не одно слово, а два: Chang означает в переводе с китайского языка «долговременный», An — «безопасность». И оба эти понятия стали для компании ключевыми принципами работы. Заводы Changan Automobile Group производят не какие-то уникальные автомобили, а собирают с рынка (причем не только Китая, но и всего мира) лучшие практики, пожелания клиентов — и создают модели, которые, в первую очередь, просто являются надежными машинами.

Но это не значит, что про внешний вид авто никто не думает: ателье кузовного дизайна находится в итальянском Турине, а дизайна и эргономики интерьера — в Йокогаме (Япония). Всего у компани 9 научно-исследовательских и дизайнерских центров в 6 странах: в Англии занимаются технологиями двигателей и коробок передач, в США — шасси и технологиями автономного вождения, в Германии — интеллектуальными технологиями и электромобилями. Еще 4 центра находятся в Китае (в том числе, головной R&D-Центр в Чунцине).





Компания Changan когда-то начинала с того же, что и некоторые другие гиганты автопрома: как AUDI в свое время занималась созданием машин для армии, а BMW — моторов для военных самолетов, так Changan стартовал с производства оружия. Впервые автомобиль попал на конвейер предприятия только в 1957 году. Тогда компания начала выпускать армейские внедорожники, которые были фактически полной копией американских. Сначала копировать, а потом делать свое не хуже оригинала — долгое время это было главной стратегией Changan. Когда было накоплено достаточно экспертизы, компания решила создавать полностью собственные авто.

Это произошло совсем не быстро. Во-первых, в 1963 году завод вернулся к производству оружия и на 20 лет забыл о том, что такое автомобили. Поэтому в 1984-м, когда по лицензионному соглашению с Suzuki компания начала выпуск моделей японских авто для китайского рынка, потребовалось немало усилий со стороны инженеров и рабочих. Но китайцы быстро учатся, и уже в конце 1980-х появился концерн Changan Automobile Group, который создал совместные предприятия с Suzuki, Ford, Peugeot-Citroen и Mazda. При этом Ford и Mazda выпускаются до сих пор.

Первые модели под собственным брендом Changan появились только в 2006 году. Но последние почти два десятка лет были очень активными, и Changan в конце 2023 года заявила о создании совместного предприятия с компанией Huawei. По планам, оно должно заниматься проектированием и производством автопилотируемых моделей. То есть уровень технологий у Changan постоянно растет: они стараются быть все время впереди других производителей.

Кстати, в 1949 году Changan национализировали. И компания по сей день остается государственной. Удивительно, но это, скорее всего, играет только на руку корпорации: огромные ресурсы, стабильное руководство, постоянные серьезные инвестиции в R&D (ежегодно на это уходят 5% выручки: $ 1−1,5 млрд). Далеко не все частные компании могут это себе позволить. В погоне за прибылью они часто забывают о важности постоянных экспериментов и новых технологических разработок.









Changan Automobile Group — один из крупннейших автоконцернов Китая. Он выпустил уже больше 20 млн автомобилей. Во всей группе компаний (а это 35 заводов) работают 90 тысяч сотрудников. Производитель выпускает автомобили восьми брендов. Самые известные и популярные среди них — Changan, Avatr, Deepal и Nevo. Компания присутствует со своими авто в 70 странах мира.





Из-за главного фокуса именно на качество продукции Changan построила крупнейший в азиатском регионе испытательный полигон. Поэтому автомобили проверяют не только в «тепличных» условиях многочисленных лабораторий, но и на рельных трассах разной сложности (там 70 видов различного покрытия).

Штаб-квартира компании находится в Чунцине. Это курпнейший город мира по площади и населению — в агломерации живут больше 32 млн человек. Здесь расположены три завода концерна, R&D-Центр и полигон. Мы побывали и на производстве, и в лабраториях, и на полевых испытаниях.





Как выглядят заводы и где проходят испытания авто

Нам удалось посмотреть Changan Digital Intelligence Factory — первый в мире, по утверждению представителей компании, гибкий AI-завод с технологией 5G на всей территории. Его построили за год. Общий объем инвестиций — 10 миллиардов юаней (около $ 1,4 млрд), общая площадь застройки — 410 тысяч квадратных метров, а проектная мощность — 280 000 автомобилей в месяц.





«Стремясь к умному, низкоуглеродистому и высокоэффективному производству, в сочетании с цифровой базой и облачными приложениями, созданными совместно с Huawei, завод стал ведущим в отрасли по интеллектуальному низкоуглеродистому производству. Завод цифрового интеллекта Changan может удовлетворить потребности клиентов в персонализации с определенными сроками сдачи автомобиля, а также создать новое производство Changan, которое быстро и гибко реагирует на запросы клиентов и может быть организовано онлайн», — говорят в компании.

Сборочный цех

Цех окончательной сборки, который занимает площадь в 140 тысяч квадратных метров, разделен на зону производственных линий, зону распределительного центра и многофункциональную зону. Уровень автоматизации достигает 30%. Производственная линия состоит из одной главной и семи вспомогательных линий, оснащенных более чем 700 комплектами оборудования, включая 42 интеллектуальных устройства и 430 автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV).





Цех способен производить все модели авто в рамках системы Changan. Но работают здесь всего 543 сотрудника, включая 21 инженера, средний возраст которых составляет 26 лет. Главная линия состоит из 183 рабочих мест. Каждую минуту здесь производится один автомобиль. «Мы используем систему MOM (Manufacturing Operation Management, или управление производственными операциями) для управления производством, подобно таким высококлассным брендам, как Tesla и Mercedes-Benz», — заявляют представители завода. Эта система оптимизирует планирование производства, координирует весь производственный процесс, использует данные для управления операциями и обеспечивает электронное руководство и контроль над процессом погрузки, обеспечивая полную прозрачность производственной информации.





«Во время производства на экране автоматически отображаются рабочие инструкции текущего автомобиля. Каждый автомобиль может быть настроен для каждого пользователя, например, цвет кузова и цвет интерьера. В настоящее время на линии окончательной сборки установлено в общей сложности 367 экранов, что позволяет заменить традиционные бумажные рабочие инструкции на цифровые и добиться безбумажной среды, — говорят представители компании. — Кроме того, мы установили систему предотвращения ошибок. В случае ошибок при сборке или других проблем на месте срабатывают сигналы тревоги, автоматически определяемые системой».

Линия внутренней сборки отличается от традиционных сборочных линий. Она состоит из 42 интеллектуальных островов. Регулировать темпы производства можно путем увеличения или уменьшения количества интеллектуальных островков. При необходимости производства различных моделей автомобилей нужно только перенастроить перевозчиков. Кроме того, регулировка цветовой гаммы пола позволяет адаптировать требования к сборке различных моделей автомобилей. Вся линия оснащена 45 комплектами автоматических систем предотвращения ошибок, эффективно предотвращающих их появление. Кроме того, всех сотрудников поощряют самостоятельно инициировать улучшения для повышения эффективности производства и экономии средств.

Аккумуляторный цех

Общая площадь аккумуляторного цеха составляет 39 тысяч квадратных метров, что делает его крупнейшим и самым современным цехом по производству интеллектуальных аккумуляторов в Changan Automobile. В основном он включает в себя четыре основных процесса: сборку, склеивание, сварку и тестирование.

«Цех в основном делится на участок предварительной сборки аккумуляторов и участок сборки аккумуляторов, в общей сложности 57 процессов в производственной линии, — заявляют представители компании. — Мы используем 85 комплектов промышленных роботов, 120 автоматических управляемых машин и 235 комплектов оборудования для достижения 100-процентной автоматизации на участке предварительной сборки».





Производственная мощность аккумуляторного цеха занимает первое место на новом заводе Changan. Каждую минуту с конвейера сходит один аккумулятор, а ежедневный объем производства составляет один миллиард юаней. Планируемая мощность цеха составляет 280 000 батарей в год. В мастерской работают 100 человек, в том числе 22 инженера, средний возраст которых составляет 32 года.

Для стабильности сборки продукции вся производственная линия оснащена системами камер Hikvision. Они позволяют на 100% контролировать процесс. Кроме того, в чистом цехе используются плазменные и лазерные технологии для удаления примесей из элементов батареи, обеспечивая чистоту каждого элемента.

Сварочный цех

Сварочный цех — это второй технологический цех в процессе автомобильного производства, где различные виды деталей из листового металла собирают в кузов, как конструктор. Общая площадь — 43 тысячи квадратных метров. В цехе 185 рабочих и 471 сварочный робот. Общий уровень автоматизации — 95%.

«Эта производственная линия полностью использует сервозахваты и гибкие приспособления для основной сборки, обеспечивая многомодельное производство и оптимальное использование пространства, — говорят представители компании. — Гибкая станция основной сборки оснащена двумя складами, расположенными до и после нее. Когда требуется сменить модель изделия, приспособления задвигаются в основную сборочную станцию для завершения смены приспособлений. Кроме того, при переключении моделей не происходит потери эффективности, а время производственного цикла может быть сокращено до 51 секунды».





Global R&D Centre

Центр разработки, который является сердцем научно-исследовательской деятельности компании Changan. Здесь расположено множество лабораторий, которые занимаются испытаниями авто по различным параметрам, а также разрабатывают новые технологии для производства. Например, есть лаборатория интеллектуальных технологий безопасности транспортных средств, лаборатория для краш-тестов, лаборатория новых силовых агрегатов и прочие.









Испытательный полигон

Глобальный испытательный центр Changan Automobile обошелся компании в 3 миллиарда юаней ($ 420 млн). Это единственный автомобильный испытательный центр в западном Китае, который открытыт для международных автомобильных научно-исследовательских компаний, а также учреждений по сертификации и испытаниям.





На полигоне представлены различные тестовые трассы, такие как скоростные кольцевые дороги, дороги для проверки тормозов, дороги для проверки маневренности с мокрым и сухим покрытием, а также дороги для проверки уровня шума вне автомобиля. В общей сложности в центре расположены более 70 видов дорожных покрытий, которые полностью соответствуют реальным дорожным условиям, используемым пользователями.









Во время тест-драйва нам удалось познакомиться с новыми автомобилями различных брендов, принадлежащих Changan Automobile: Changan CS75plus, Deepal S07, UNI-V, AVATR 12 и NEVO E07. Нам показали разгон и торможение, маневренность авто, а также провезли по специальной трассе на скоростях до 220 км\ч.













Амбиции и планы Changan Automobile

Китайская автомобильная промышленность в последние годы в целом стремительно занимает зарубежные рынки. Но Changan Automobile даже создала собственный VAST OCEAN PLAN, то есть план по обширной экспансии за границы Китая. В 2023 году концерн подал заявки на получение 5739 новых патентов, что стало рекордом в китайской автомобильной промышленности в области интеллектуальных технологий, поэтому останавливаться Changan Automobile точно не собирается.





В глобальном масштабе компания поставила перед собой четыре цели развития к 2030 году:

инвестиции на зарубежных рынках — выше $ 10 млрд;

ежегодные продажи на зарубежных рынках — выше 1,2 млн автомобилей;

численность сотрудников, занимающихся зарубежными рынками — выше 10 тысяч человек;

создание автомобильного бренда мирового класса.

Changan возвращается в Беларусь

Бренды авто, входящие в структуру Changan, вот-вот вернутся в Беларусь. Это должно произойти до конца 2024 года. Предыдущий опыт был неудачным: в 2017 году машины стали продавать в автоцентре «РедМоторс», а в 2020-м СП ЗАО «Юнисон» даже начал сборку авто этой марки, но рынок, видимо, был не готов…

Официальными дилерами в Беларуси представители китайской компании назвали ООО «Лозанж» и ООО «Хёндэ АвтоГрад». В первую очередь сюда начнут поставлять кроссоверы CS и UNI. Потом должен будет появиться премиальный бренд электрокаров Avatr.





В Changan Automobile уверены, что им удастся добиться в Беларуси очень активных продаж, но цены пока неизвестны, поэтому оценить эти планы проблематично.

Ясно одно: к нам придет еще один китайский автопроизводитель и дилерам других марок стоит иметь это в виду, тем более, что планы компании сверхамбициозные. И ресурсов у Changan Automobile более чем достаточно для активной экспансии. В личном разговоре руководство компании не скрывало, что они хотят вкладываться в активный маркетинг и во многом именно по навыкам мощного продвижения новых брендов выбирали для себя партнеров. К сожалению, многие белорусские автодилеры не привыкли к такой работе и ведут свои рекламные кампании пассивно. Скорее всего, с приходом Changan конкуренция обострится и ситуация будет меняться, за чем будет очень интересно наблюдать всем — и участникам рынка, и потребителям.



