|
Погода в СНГ: холод со Скандинавии надвигается на Беларусь, дожди и скользкие дороги в Казахстане
31.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На дорогах и тротуарах будет скользко из-за
Казахстан
Туманы, холодные дожди и скользкие дороги. Казахстан настраивается на зимний лад. На востоке и севере республики синоптики обещают мокрый снег. Ночью столбики термометров там опустятся до минус 4. А вот на юге готовятся к новой волне тепла. В Алматы яркое солнце и + 11.
Зоопарк с начала осени готовится к наступлению холодов. В порядок приводят зимние вольеры. Чтобы перенести морозы легко, животным нужно хорошо отъедаться, говорят ветврачи. Поэтому питомцам уже сейчас меняют состав и объем рациона. В меню много витаминов и минералов. Ближе к зиме многие обитатели парка переходят в энергосберегающий режим, но есть и те, кто прохладе рад. Больше всех – полярная медведица. А вот сайгаки, степные волки, яки и даже кенгуру к приходу зимы относятся спокойно.
Беларусь
Целый месяц сотрудники коммунальных служб и простые горожане убирали, благоустраивали и озеленяли столицу. На субботниках привели в порядок городские территории, высадили 75 тысяч кустарников и около 15 тысяч деревьев. Теперь столица Беларуси еще красивее и уютнее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)