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Погода в СНГ: холод со Скандинавии надвигается на Беларусь, дожди и скользкие дороги в Казахстане

31.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: холод со Скандинавии надвигается на Беларусь, дожди и скользкие дороги в Казахстане
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

На дорогах и тротуарах будет скользко из-за мокрого снега и дождя, которые пройдут в четверг в Москве. Воздух прогреется до пяти градусов. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Туманы, холодные дожди и скользкие дороги. Казахстан настраивается на зимний лад. На востоке и севере республики синоптики обещают мокрый снег. Ночью столбики термометров там опустятся до минус 4. А вот на юге готовятся к новой волне тепла. В Алматы яркое солнце и + 11.

Зоопарк с начала осени готовится к наступлению холодов. В порядок приводят зимние вольеры. Чтобы перенести морозы легко, животным нужно хорошо отъедаться, говорят ветврачи. Поэтому питомцам уже сейчас меняют состав и объем рациона. В меню много витаминов и минералов. Ближе к зиме многие обитатели парка переходят в энергосберегающий режим, но есть и те, кто прохладе рад. Больше всех – полярная медведица. А вот сайгаки, степные волки, яки и даже кенгуру к приходу зимы относятся спокойно.

Беларусь


Октябрь тепло прощается с белорусами. В среднем температура была на два-четыре градуса выше климатической нормы. В ближайшее время воздушный поток из Скандинавии остудит атмосферу. В четверг ожидается плюс 12.

Целый месяц сотрудники коммунальных служб и простые горожане убирали, благоустраивали и озеленяли столицу. На субботниках привели в порядок городские территории, высадили 75 тысяч кустарников и около 15 тысяч деревьев. Теперь столица Беларуси еще красивее и уютнее.



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