Нововведения в Беларуси: все работающие пенсионеры будут получать выплаты без ограничений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работающие пенсионеры в Беларуси теперь будут получать пенсию без ограничений. Соответствующий указ подписал накануне Александр Лукашенко, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Все работающие пенсионеры Беларуси будут получать 100% своей пенсии вместе с зарплатой. А раньше часть выплат терял каждый четвертый трудящийся пожилой, а это около 110 тысяч человек.

Также, по новым правилам, увеличится срок подачи заявлений на оформление пенсии. Это можно будет сделать за месяц до наступления пенсионного возраста и в течение месяца после. Есть и другие нововведения.

«Если мы говорим о детях-инвалидах, которые потеряли кормильца, то указом президента с 1 января 2025 года к их пенсии устанавливается значительное повышение, от 80 до 110% бюджета прожиточного минимума», – рассказал начальник главного пенсионного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Елена Гоморова.

Это до 480 белорусских, или 14 тысяч российских рублей. Надбавка станет дополнением к пенсии.



Для матерей с четырьмя детьми тоже есть изменения. Пенсию по возрасту они смогут получить со страховым стажем в пять лет вместо 10.