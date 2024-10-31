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Нововведения в Беларуси: все работающие пенсионеры будут получать выплаты без ограничений
31.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Работающие пенсионеры в Беларуси теперь будут получать
Все работающие пенсионеры Беларуси будут получать 100% своей пенсии вместе с зарплатой. А раньше часть выплат терял каждый четвертый трудящийся пожилой, а это около 110 тысяч человек.
Также, по новым правилам, увеличится срок подачи заявлений на оформление пенсии. Это можно будет сделать за месяц до наступления пенсионного возраста и в течение месяца после. Есть и другие нововведения.
Это до 480 белорусских, или 14 тысяч российских рублей. Надбавка станет дополнением к пенсии.
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Соответствующий указ подписал накануне президент Александр Лукашенко.
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