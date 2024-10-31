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Нововведения в Беларуси: все работающие пенсионеры будут получать выплаты без ограничений

31.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нововведения в Беларуси: все работающие пенсионеры будут получать выплаты без ограничений
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работающие пенсионеры в Беларуси теперь будут получать пенсию без ограничений. Соответствующий указ подписал накануне Александр Лукашенко, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Все работающие пенсионеры Беларуси будут получать 100% своей пенсии вместе с зарплатой. А раньше часть выплат терял каждый четвертый трудящийся пожилой, а это около 110 тысяч человек.

Также, по новым правилам, увеличится срок подачи заявлений на оформление пенсии. Это можно будет сделать за месяц до наступления пенсионного возраста и в течение месяца после. Есть и другие нововведения.

«Если мы говорим о детях-инвалидах, которые потеряли кормильца, то указом президента с 1 января 2025 года к их пенсии устанавливается значительное повышение, от 80 до 110% бюджета прожиточного минимума», – рассказал начальник главного пенсионного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Елена Гоморова.

Это до 480 белорусских, или 14 тысяч российских рублей. Надбавка станет дополнением к пенсии.

Для матерей с четырьмя детьми тоже есть изменения. Пенсию по возрасту они смогут получить со страховым стажем в пять лет вместо 10.



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Соответствующий указ подписал накануне президент Александр Лукашенко.
 
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