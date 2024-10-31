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Искусство реставрации: как белорусские автолюбители восстанавливают ретротехнику?

31.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Автолюбители легко определят свечу зажигания, стартер, ступицу и колодки в капоте транспорта. Но одно дело – поменять масло, и совсем другое – восстановить машину из прошлого века. Это уже продвинутый уровень знания техники и компетенция реставраторов.

Искусство реставрации: как белорусские автолюбители восстанавливают ретротехнику?
Искусство реставрации: как белорусские автолюбители восстанавливают ретротехнику?

Александр увлекаться автомобилями начал еще со школы. Во дворе дома стояла старенькая иномарка, которую восстанавливали местные умельцы. Сначала просто наблюдал за ремонтными работами, а после и вовсе решил разобраться в сборке авто самостоятельно. Только предстояло выбрать подходящий для эксперимента экземпляр. Выбор пал на москвича 401-го. И вот первые шаги были сделаны именно с этим автомобилем.

«Детали найти, конечно, сложно, но надо четко знать, берешь ты автомобиль, чтобы его восстановить в оригинал или чтобы сделать отступление от оригинала каких-то запчастей, каких-то деталей», – поделился знаток автомобилей Александр Азаренко.

Все реставраторы разные, а мастерские схожи: в каждой найдется большой набор инструментов. Есть такие, что и название едва и вспомнишь, а есть и хорошо знакомые.

Искусство реставрации: как белорусские автолюбители восстанавливают ретротехнику?

Реставрация, по словам Александра, – это процесс, который лишь на первый взгляд может показаться сложным. Да и у каждого автомобиля своя история и предназначение: на одном можно и на работу съездить, а другой – для души и путешествий. Но процесс реставрации этим и интересен, хоть и все машины требуют вложений не только сил, но и времени. Обычно уходит до двух лет на полное преображение. «За время работы к машинам прикипаешь как к детям», – объясняет Александр. Но продавать свои уже «новые» авто не боится – за вырученные деньги приобретет еще один.

Искусство реставрации: как белорусские автолюбители восстанавливают ретротехнику?

Наряду с реставраторами автомобилей стоят и любители восстановленных мотоциклов. Один из таких – Андрей. Увлечение к скоростным байкам в его семье – наследственное. Работает в собственной мастерской. На ремонт каждого нового мотоцикла тратит по году, реставрирует в свободное от дел время.

Сейчас в гараже байкера сложно отыскать завалявшийся где-то старый мотоцикл. Но нередко именно в барахолках находится много интересного.

Искусство реставрации: как белорусские автолюбители восстанавливают ретротехнику?

Так Андрей совершенно случайно нашел в интернете собрата своей восстановленной «Явы»: «Да, я сам не мог даже такое представить. Модель это очень редкая, выпускалась два года всего лишь. Как вот чувствовал. На конвейере стояли друг за дружкой. Я подумал, что это хороший повод их снова встретить. Ну и почему бы не сделать два мотоцикла».

Искусство реставрации: как белорусские автолюбители восстанавливают ретротехнику?

У каждого человека свое хобби: кто-то восстанавливает машины, а кто-то – мотоциклы. Главное, чтобы работа приносила удовольствие и удивляла окружающих.



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Все реставраторы разные, а мастерские схожи: в каждой найдется большой набор инструментов. Есть такие, что и название едва и вспомнишь, а есть и хорошо знакомые.
 
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