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Лукашенко призвал мировое сообщество создать работающие механизмы обеспечения глобальной безопасности
01.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал мировое сообщество уйти от предрассудков и начать кропотливо выстраивать диалог. Это, по его словам, необходимо, чтобы не допустить глобального кризиса. Глава белорусского государства выступил на Международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит в эти дни в Минске, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Эту конференцию Александр Лукашенко назвал невероятной вещью. В Минске собрались представители 40 стран, в том числе западных. Подобных площадок, где о безопасности говорят открыто и конструктивно, все меньше, подчеркнул президент.
Чтобы избежать беды,
Пугают и санкциями. Для ряда стран закрыты мировые рынки в то время, как часть государств нуждаются в продовольствии. Лукашенко привел факты: 750 миллионов человек голодают, три миллиарда не могут полноценно питаться.
И даже во вред самим инициаторам. Из-за санкций Евросоюз свернул все соглашения по противодействию нелегальной миграции. Но в миграционном кризисе обвинил Беларусь.
А закончиться может глобальным конфликтом, заявил президент. И предложил меры по разрядке обстановки. Среди них – вывод ядерного оружия США с территории Евразии, контроль использования новых технологий лазеров, гиперзвука и других систем, усиление кибербезопасности.
Ключ, по словам президента, находится в Евразии.
Конференция по евразийской безопасности продлится два дня. Участников – около 600, это политики, военные и другие эксперты.
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Лукашенко призвал мировое сообщество создать работающие механизмы обеспечения глобальной безопасности
Белорусский лидер выступил на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.
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