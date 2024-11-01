Лукашенко призвал мировое сообщество создать работающие механизмы обеспечения глобальной безопасности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал мировое сообщество уйти от предрассудков и начать кропотливо выстраивать диалог. Это, по его словам, необходимо, чтобы не допустить глобального кризиса. Глава белорусского государства выступил на Международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит в эти дни в Минске, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Эту конференцию Александр Лукашенко назвал невероятной вещью. В Минске собрались представители 40 стран, в том числе западных. Подобных площадок, где о безопасности говорят открыто и конструктивно, все меньше, подчеркнул президент.

«Нам жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий. Еще больше нужны эффективные меры по противодействию современным вызовам и угрозам. Если не объединимся в этом плане и не выработаем, не осуществим эти меры, будет беда», – заявил белорусский лидер.

Чтобы избежать беды, нужен не только диалог, но и конкретные решения . На это Лукашенко настроил участников. А их на нынешнем форуме больше, чем на прошлогоднем. Президент уверен: причина – в нарастающем кризисе планетарного масштаба.

«Присвоив самим себе звание «лидера свободного мира», Соединенные Штаты оказались неспособны быть одной глобальной опорой и гарантом безопасности в самом широком смысле этого понятия. Налицо крах всех постулатов демократии. Мы видим: есть демократия для себя, а есть демократии на экспорт. Или новый «демократический» тренд – пугать Международным уголовным судом глав суверенных государств», – отметил президент Беларуси.

Пугают и санкциями. Для ряда стран закрыты мировые рынки в то время, как часть государств нуждаются в продовольствии. Лукашенко привел факты: 750 миллионов человек голодают, три миллиарда не могут полноценно питаться.

«А те, кто вводит санкции, не стесняются посещать беднейшие страны, чтобы попиариться на раздаче пирожков голодным детям. Из ответственных политиков превратились в хайпующих блогеров. Будучи направленными на разрушение национальных экономик, в действительности санкции работают против простых людей», – подчеркнул Лукашенко.

И даже во вред самим инициаторам. Из-за санкций Евросоюз свернул все соглашения по противодействию нелегальной миграции. Но в миграционном кризисе обвинил Беларусь.

«Европа не способна у себя навести порядок, но хорошо знает, как отвлечь от внутренних проблем – назначить внешнего врага. Почему все молчат, когда избивают этих бедных людей, убивают и через границу, через этот забор нам подбрасывают? Почему молчим? Ведь это начало большой беды. Всегда с малого что-то начинается», –обратился к присутствующим президент Беларуси.

А закончиться может глобальным конфликтом, заявил президент. И предложил меры по разрядке обстановки. Среди них – вывод ядерного оружия США с территории Евразии, контроль использования новых технологий лазеров, гиперзвука и других систем, усиление кибербезопасности.

«Худшее, что может сейчас случиться, – тотальная милитаризация планеты. Тогда вспыхнет очень быстро и с огромнейшими последствиями для всех нас. Для этого уже сейчас нужно думать, как сбросить балласт военных противоречий и расходов, найти новый ключ к решению текущих проблем и создать работающие механизмы обеспечения глобальной безопасности», – считает белорусский лидер.

Ключ, по словам президента, находится в Евразии.

Конференция по евразийской безопасности продлится два дня. Участников – около 600, это политики, военные и другие эксперты.