«Мы хотели придать динамики текущему бизнесу, потому что видели, что он начал угасать». Директор Finup 24 раскрыл подробности сделки по продаже контрольной доли компании

Источник материала: ProBusiness



Александр Маковецкий.

Крупный белорусский брокер ценных бумаг Finup 24 продает контрольный пакет иностранному инвестору. Директор компании Александр Маковецкий раскрыл «Про бизнес» подробности сделки, которую должны закрыть до конца года, и объяснил, что с проектом будет дальше.

— Кто покупает контрольный пакет Finup 24?

— Компания «Финтехинвест», часть группы компаний Softline. Не так давно была закрыта сделка по покупке ООО «ДФС» (владельца площадки Finstore). По сути, новый собственник покупает финтех-проекты, чтобы развивать это направление.

— Какова сумма сделки?

— Сумму озвучивать не можем, но раз все стороны согласись на сделку — она приемлема для обеих сторон.

— Как долго шли переговоры?

— Переговоры начались весной 2024 года и вошли в продвинутую стадию в середине лета. Далее проходила оценка текущих процессов, юридический, технический и иные аудиты. 25 октября были подписаны все документы о продаже долей компании.

— Как и где структируется сделка?

— Вся структура сделки прозрачна и проходит на территории Беларуси в соответсвии с законодательством нашей страны.

— В чем причина продажи компании?

— Ключевую роль сыграли существенные изменения в законодательстве в течение последних двух лет, которые сузили рынок. Мы искали возможности выйти на другие рынки, как-то придать динамики текущему бизнесу, потому что видели, что он начал угасать. В конце прошлого года мы уже вели переговоры с одним из крупных инвесторов, а потом постепенно появился второй — фэмили офис вышеуказанной группы компаний. Именно он показал, что ему интересно это направление и он готов инвестировать в развитие бизнеса, рост платформы, готов слушать наши идеи, чтобы получить синергию, в том числе, например, с Россией, с другими странами, где у компании есть интерес. Мы поняли, что инвестор готов помогать, чтобы бизнес развивался и рос.

Мы озвучили свою стратегию — и наши видения сошлись. Мы нашли понимание со стороны будущих новых собственников, и поняли, что готовы продать компанию таким людям.

— Какие цели преследует инвестор?

— Он аккумулирует финтех-активы для создания экосистемы, которая позволит, по сути, закрыть в Беларуси нишу инвестиций. Но здесь мы уже, наверное, когда будем озвучивать новую стратегию на 2025−2026 годы, тогда и расскажем более подробно куда идем и почему именно так.

— Будет ли компания Finup 24 осуществлять ту же деятельность, что и раньше?

— Мы являемся значимым игроком на фондовым рынке страны, наша компания единственная дает своим клиентам онлайн-доступ одновременно к торгам и на бирже, и вне ее. Поэтому деятельность будет продолжена. Кроме того, до конца года мы собираемся запустить новые продукты, которые сразу смогут увеличить наш мультипликатор. Возможно, мы станем маркетмейкером по каким-то бумагам. Мы уже делали это, и достаточно удачно. Так что вполне возможно, что мы сделаем несколько новых выпусков на рынок, чтобы начать возобновлять деятельность по размещению хороших эмитентов в розницу и корпоративный сегмент. Ведь мы объективно замедлились в этом году, потому что у нас были закрытые сделки, когда одной из сторон выступало юрлицо (банк), которое, по сути, скупало весь выпуск. Объем вроде бы большой, но в розницу попадало не так много выпусков.





Также изменения в законодательстве повлияли на то, что нам приходится искать какие-то компромиссы. Нам, наверное, придется начинать работу с доверительным управлением и предлагать инструменты российского фондового рынка, потому что индексируемые бумаги все-таки недостаточно понятный инструмент для инвестора, как бы кто о нем ни рассказывал.

— Покупал ли инвестор похожие компании ранее?

— Компания «Финтехинвест» ранее покупала не совсем брокерские компании, но схожие по типу. Например, в группу компаний также входит криптобиржа Tradex. И если посмотреть, кто входит в группу компаний, то можно увидеть, что ряд бизнесов даже в Беларуси уже принадлежит компании-покупателю. То есть «группа Softline» становится собственником всех компаний, которые позволят предлагать ряд услуг по инвестированию не только в ценные бумаги, но и похожие инструменты — в зависимости от лицензии тех компаний, которые приобретены.

— Какие возможности открываются перед Finup 24 благодаря инвестициям?

— В первую очередь, это доступ к соседним рынкам, к новым возможностям в части упрощения и доработки приложений, упрощения для пользователя внесения денежных средств и покупки активов, а также прозрачности сделки. Во-вторых, мы получаем имя. Мы были полностью частной компанией на этом рынке и к нам постоянно возникали вопросы о надежности. Поэтому мы даже сформировали самый крупный среди небанковских профучастников уставный фонд — почти полтора миллиона рублей. Именно для того, чтобы показать надежность нашей площадки.

Дополнительно нашу надежность подтвердили аудиты (технический, юридический). Кроме того, иной профучастник от покупателя проверял все остальные наши действия. Соответственно, мы полностью прошли все возможные проверки. Мы настроены на чистые прозрачные отношения с нашими клиентами со всех сторон: как с эмитентами, так и инвесторами. Все это сделано для того, чтобы мы играли в долгую, а не были брокером одного года. Так, мы уже не первый год занимаем второе место в рейтинге депозитариев эмитентов корпоративных облигаций.





— Остаетесь ли вы в компании или будет новое руководство? Останется ли команда?

— Мы хотим полностью сохранить команду. Нас радует, что инвестор после встречи с нами тоже проникся этой идеей. Так что основной костяк команды должен остаться. И мы хотим прирасти кадрами, которые позволят нам достичь синергии, увеличить скорость выхода новых продуктов на новые рынки и в будущем вместе с нами развиваться. То есть мы не планируем сокращений либо замен каких-то сотрудников. Мы видим совместный рост и ждем новых коллег, которые хотели бы присоединиться.

— Что будет с пользователями платформы? Почувствуют ли они смену собственника?

— Пользователи не почувствуют никаких изменений с точки зрения денежных затрат. Мы всегда позиционировали себя как профучастник для людей, которые только входят в инвестиции. Поэтому о каких-то запредельных комиссиях речи не идет. Мы будем придерживаться этой политики. Единственное, мы видим, что все больше появляется тех, кто глубоко понимает в инвестициях, и для них мы будем давать уже более сложные продукты, в том числе, структурированные — на соседних рынках. Да, там будут рыночные комиссии, но они, повторюсь, будут «рабочими», а не запредельными.

Кроме того, естественно, что новый собственник придаст компании импульс, а это скажется и на наших клиентах, которые получат доступ к новым продуктам. И, соответственно, наши первые, самые лояльные клиенты получат какие-то дополнительные условия и бенефиты. У нас уже действует система градации в зависимости от срока, который клиент с нами работает. Это позволяет в игровой форме раздавать на площадке определенные бонусы, скидки, более выгодные комиссии, подарки, и многое другое.

— Какова дальнейшая стратегия развития проекта?

— Основная стратегия — это запуск новых продуктов (например, доверительного управления) и еще более сильная интеграция мобильного и веб-приложения, организованного и неорганизованного рынков. Конечно пока мы не будем раскрывать все карты, но планы по создаваемой «экосистеме» большие, о чем мы расскажем при принятии общей стратегии.