Способы борьбы с разрастанием малины перечислила агроном

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Малина имеет способность сильно разрастаться, что может привести к вытеснению других культур и превращению опрятного участка в непроходимые заросли. Как это не допустить, рассказала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Для начала специалист рекомендовала понять механизм распространения данного растения. Она назвала два способа размножения малины: корневыми отпрысками и верхушечными отводками. Корневые отпрыски образуются из спящих почек на корнях. Они способны прорасти на большом расстоянии от материнского растения. Верхушечные отводки появляются при касании верхушек побегов земли и их укоренении. Также Коврижных советовала регулярно обрезать ветки данного растения. Она назвала это ключевым методом контроля его разрастания.

«Весной следует удалять все слабые, поврежденные и лишние побеги, оставляя только самые сильные и здоровые. Осенью необходимо вырезать отплодоносившие ветви до основания. Такая практика не только ограничивает разрастание, но и улучшает урожайность оставшихся побегов», – отметила эксперт.

Следующий способ – установка корневых барьеров. Необходимо вкапать на глубину 50-60 сантиметров специальный материал. Это нужно сделать по всему периметру малинника. В качестве примера агроном привела шифер и плотный пластик. Установленные материалы помешают корневым отпрыскам выйти за пределы отведенной территории. Также избавиться от разрастания малины поможет периодическое мульчирование почвы вокруг кустов растения.

«В качестве мульчи можно использовать солому, опилки или специальную мульчирующую пленку. Важно также своевременно удалять появляющиеся за пределами малинника молодые побеги, выкапывая их вместе с корнем», – уточнила Анастасия Коврижных.

Формирование ряда шириной не более 30-40 сантиметров тоже поможет в предотвращении распространения растения. Если оно появилось за пределами отмеченной полосы, его нужно сразу устранить. Кроме того, ученый-агроном рекомендовала правильно расположить малинник, пишет издание « БелНовости ».

«При планировании сада следует тщательно выбирать место для посадки малины. Идеальным вариантом считается размещение малинника в отдаленной части участка, где его разрастание не будет мешать другим культурам. Можно также использовать малину в качестве живой изгороди по периметру участка, контролируя ее рост только с одной стороны», – проинформировала специалист.