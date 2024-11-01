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Способы борьбы с разрастанием малины перечислила агроном
01.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Для начала специалист рекомендовала понять механизм распространения данного растения. Она назвала два способа размножения малины: корневыми отпрысками и верхушечными отводками. Корневые отпрыски образуются из спящих почек на корнях. Они способны прорасти на большом расстоянии от материнского растения. Верхушечные отводки появляются при касании верхушек побегов земли и их укоренении. Также Коврижных советовала регулярно обрезать ветки данного растения. Она назвала это ключевым методом контроля его разрастания.
Следующий способ – установка корневых барьеров. Необходимо вкапать на глубину 50-60 сантиметров специальный материал. Это нужно сделать по всему периметру малинника. В качестве примера агроном привела шифер и плотный пластик. Установленные материалы помешают корневым отпрыскам выйти за пределы отведенной территории. Также избавиться от разрастания малины поможет периодическое мульчирование почвы вокруг кустов растения.
Формирование ряда шириной не более 30-40 сантиметров тоже поможет в предотвращении распространения растения. Если оно появилось за пределами отмеченной полосы, его нужно сразу устранить. Кроме того, ученый-агроном рекомендовала правильно расположить малинник, пишет издание «
Ранее агроэксперт рассказала,
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Для начала специалист рекомендовала понять механизм распространения данного растения.
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