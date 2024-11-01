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Глава МИД Беларуси: Минск и Будапешт значительно расширяют сотрудничество

01.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава МИД Беларуси: <a href=Минск и Будапешт значительно расширяют сотрудничество" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минск и Будапешт значительно расширяют сотрудничество. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков во время пресс-конференции с коллегой из Венгрии, передает телеканал «МИР 24».

По его словам, страны взаимодействуют, прежде всего, чтобы улучшить жизнь простых граждан. Активно работают в области сельского хозяйства, энергетики, промышленности, здравоохранения и строительства.

«Мы ищем, как сказал министр, те ниши и те возможности, которые нам дают возможность сотрудничать там, где есть это окно сотрудничества, не покрытое санкционной политикой, но дающее нам возможность искать любые, пусть даже небольшие варианты взаимодействия и получения выгоды для наших производителей, наших народов. От гуманитарной сферы до экономического сотрудничества», – сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Глава МИД Венгрии, в свою очередь, поблагодарил за обеспечение надежных транзитных поставок нефти через трубопровод «Дружба». По его словам, Беларусь – важный партнер с точки зрения энергетической безопасности.

«Для нас это не идеологический, а физический вопрос. Политическими заявлениями ни квартиру отапливать, ни заводами управлять нельзя. Для нас вопрос энергоснабжения – это физический вопрос. Сегодня Беларусь гарантирует транзитные поставки нефти в Венгрию, 71% венгерской нефти идет через трубопровод «Дружба». Беларусь гарантирует безопасность этих поставок. Нет другого такого трубопровода, через который можно поставить такой объем нефти в Венгрию», – отметил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Венгерская делегация прибыла в Беларусь для участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности.



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Теги: Минск
 
 
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Венгерская делегация прибыла в Беларусь для участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
 
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