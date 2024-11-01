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Глава МИД Беларуси: Минск и Будапешт значительно расширяют сотрудничество
01.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск и Будапешт значительно расширяют сотрудничество" height="100%" width="670">
Минск и Будапешт значительно расширяют
По его словам, страны взаимодействуют, прежде всего, чтобы улучшить жизнь простых граждан. Активно работают в области сельского хозяйства, энергетики, промышленности, здравоохранения и строительства.
Глава МИД Венгрии, в свою очередь, поблагодарил за обеспечение надежных транзитных поставок нефти через трубопровод «Дружба». По его словам, Беларусь – важный партнер с точки зрения энергетической безопасности.
Венгерская делегация прибыла в Беларусь для участия во II
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Венгерская делегация прибыла в Беларусь для участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
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